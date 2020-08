LOSC - Covid-19 : Galtier préfère une jauge réduite au huis clos

À ce sujet, la rédaction vous recommande Football : Arsenal lance un audit sur le recrutement de l'ex-joueur du LOSC Pepe et se sépare de son directeur du foot

Pas de dérogation

À ce sujet, la rédaction vous recommande Pour Jonathan David, être la recrue la plus chère du LOSC est "un honneur" mais ne met "pas de pression"

"Il y a quelques semaines je pensais qu'il était préférable de jouer à huis clos (...) mais finalement je pense que c'est bien mieux d'avoir 5.000 spectateurs. Après, c'est un casse-tête pour le club...", a expliqué le technicien nordiste après la défaite de ses troupes face aux Finistériens (2-1)."Est-ce que cette jauge va évoluer assez rapidement ? Ca ne sera pas le cas pour le week-end prochain (contre Rennes, ndlr). Est-ce que ça sera le cas pour la prochaine réception et les autres journées ? J'ose espérer que oui, si la situation sanitaire le permet. Mais 5.000 c'est mieux que zéro", a-t-il martelé.Dimanche, le LOSC a disputé son dernier match de préparation avant la reprise du championnat au Stade Pierre-Mauroy devant environ 4.000 personnes, qui se sont fait entendre par intermittence.Cette rencontre servait de répétition avant la réception de Rennes, samedi (21h00) lors de la première journée de Ligue 1. Lille n'a pas sollicité de dérogation préfectorale pour pouvoir évoluer devant plus de spectateurs face aux Bretons, à la différence d'autres clubs.En effet, Bordeaux et Marseille ont déposé des demandes de dérogation en préfecture mais elles ont été refusées. Tout comme celle de Nantes pour la deuxième journée.De son côté, Nice a décidé de recevoir Lens à huis clos dimanche prochain "au vu de la situation sanitaire dans notre région (...) et de l'accélération de la Covid-19". Cette "position ne préjuge évidemment pas de ce qui se passera ensuite" pour le reste du championnat, a expliqué le club azuréen sur son site internet.L'épidémie de Covid-19 connaît une reprise en France, notamment à Paris et dans le département des Bouches-du-Rhône, classés en rouge pour la circulation du virus depuis quelques jours.Face à cette situation, le gouvernement avait annoncé mardi la prolongation jusqu'à fin octobre d'une jauge maximale de 5.000 personnes pour les grands rassemblements.