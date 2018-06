LOSC - DNCG : l'encadrement de la masse salariale, c'est quoi ? Ça change quoi ?

Une mesure courante



Quel intérêt ?

Si on décrypte les propos du président de la #DNCG, on comprend que le #LOSC n'avait pas tenu ses engagements budgétaires, d'où interdiction de recruter en décembre. Cette fois, la DNCG n'a pas signé un chèque en blanc. Le LOSC devra respecter ses engagements. — Yann Fossurier (@YannFossurier) 5 juin 2018

Nouvelle audition à l'automne

Lejouera la saison prochaine en Ligue 1 mais devra se plier à un "encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations". C'est la restriction annoncée par la DNCG ce mardi soir. Que signifie cette sanction ? Quelles conséquences ?L'encadrement de la masse salariale est une sanction régulièrement utilisée par la DNCG. Ces dernières années, le RC Lens (2013) a subi cette sanction, au moment de ses grosses difficultés financières. Le VAFC vient de vivre deux saisons avec cette mesure Cette saison, Sochaux, Paris FC, Orléans et Niort, en Ligue 2, ont d'ores et déjà fait l'objet de cette mesure d'encadrement.Leest le seul club de Ligue 1 cette saison à avoir sa masse salariale et ses indemnités de mutation encadrées. Dans son communiqué officiel, le club lillois explique à sa façon cette sanction : "La DNCG a validé le budget élaboré et prévu par le LOSC pour la saison 2018-2019, permettant ainsi dès à présent au club,présentés, de reprendre sa stratégie de croissance et d’investissement, notamment en vue de la construction d’un effectif compétitif pour la saison 2018-2019."Le LOSC a prévu un budget pour la saison prochaine avec un budget salaires et un budget indemnités de transfert. Il faudra rester absolument dans le cadre de ce budget. La DNCG va contrôler que "les nouveaux contrats de joueurs ou tout avenant aux contrats existants ne prévoient pas, sur l’exercice en cours, un niveau de salaire dont l’ajout à la masse salariale existante lui ferait dépasser le plafond autorisé", explique l'UCPF. Pas question de recruter un joueur avec un gros salaire si cela oblige à dépasser le montant budgété. Cela limite forcément les marges de manoeuvre du LOSC.L'intérêt pour la DNCG est de s’assurer de la maîtrise du principal poste de dépenses du club, soit 58,8 M€ pour le LOSC la saison dernière. On ignore son montant exact pour la prochaine saison.Concernant les indemnités de transfert, selon La Voix du Nord , le LOSC a prévu une enveloppe de 25M€ pour recruter (ce qui est peu quand on se souvient Thiago Maïa avait coûté 14 M€). Si ce montant est exact, il ne pourra être dépassé. Pas question par exemple de surenchérir au-delà du raisonnable pour recruter un joueur sur lequel il y aurait une forte concurrence.A partir du 15 novembre, selon le réglement de la DNCG , les Commissions de Contrôle "réexaminent les mesures initialement décidées pour, confirmation, modification ou infirmation". "Comme c'est le cas pour l'ensemble des clubs faisant l'objet d'un encadrement, nous reverrons le club en audition en octobre", a expliqué le président de la DNCG Jean-Marc Mickeler.