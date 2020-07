LOSC : les Dogues battus en amical par le FC Bruges, champion de Belgique

Les Belges mieux préparés

Toujours privé de Renato Sanches, Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné, qui ont contracté le Covid-19 au début de mois, le LOSC a montré des choses intéressantes mais a manqué de tranchant dans les trente derniers mètres.En face, Bruges a été efficace. Ainsi, à la conclusion d'une belle action collective, la frappe de David Okereke a été contrée in extremis par Reinildo (10e). Et sur le corner qui a suivi, Mats Rits a marqué d'un joli retourné à bout portant (1-0, 11e).La réplique de Lille n'a pas tardé avec une frappe d'Araujo détournée en corner (14e) puis dans la foulée, une tête de Benjamin André repoussée magnifiquement par le gardien belge, Simon Mignolet (15e).Bruges, qui disputait son sixième match de préparation, a logiquement affiché bien plus d'automatismes que l'équipe nordiste.Mais la formation belge s'est surtout montrée dangereuse en contre, à l'image d'un centre-tir de Youssouph Badji (31e), d'une frappe d'Okereke repoussée par Mike Maignan (37e) ou d'un tir sur le poteau de Badji (52e).La dernière demi-heure était plutôt anecdotique puisque Christophe Galtier a remplacé toute son équipe hormis Maignan et l'Angolais Capita, entré juste avant la mi-temps.Les jeunes pousses lilloises ont ensuite cédé sur un but de Siebe Schrivers (2-0, 76e).