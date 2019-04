LOSC : gare à la défense !

"Je ne pense pas qu'on doive montrer l'un des joueurs du doigt""

L'attaque troquée contre la défense ?

En difficulté défensivement lors de ses deux dernières rencontres, Lille,, sait qu'il devra éviter de reproduire les mêmes erreurs à Reims dimanche. Dimanche dernier contre Nantes, le club nordiste est reparti avec l'essentiel : trois points qui lui permettent d'en garder quatre d'avance sur l'OL.Mais il a dû s'arracher, marquantpour passer de 0-2 à 3-2. Et aurait pu être rattrapé après avoir fait le plus dur,le troisième sifflé en seconde période.Fautif sur les deux concédés par Lille, le latéral droit, qui a également été devancé au duel sur la deuxième réalisation nantaise, a vécu son pire match depuis son arrivée dans le Nord cet été.mais je ne pense pas qu'on doive montrer l'un des joueurs du doigt", l'a défendu son partenaireface à la presse vendredi. Le Turc a tout de même été "secoué" par la situation, selon Christophe Galtier, qui a tout fait pour éviter que celle-ci se reproduise."Nous avons travaillé en vidéo et j'ai montré aux joueurs que les choses avaient changé depuis quelques mois avec le VAR", a expliqué le coach lillois."Le moindre geste dans la surface sensibilise l'arbitre et, s'il ne l'a pas vu, sensibilise le VAR.. Il ne faut pas donner à l'arbitre la possibilité d'interpréter une situation", a-t-il ajouté.Proches de la bousculade, les trois fautes n'étaient pas indiscutables en temps réel. Mais, une fois décortiqués image par image, les duels aériens mal maîtrisés et tirages de maillot sont difficiles à ignorer par le corps arbitral. "et rapidement gagner en expérience par rapport à ça", a dit Galtier.Conscient que, le technicien refuse pour autant de tracer un parallèle direct avec la défaite (1-0) subie contre Monaco lors de la journée précédente.Face aux hommes de Leonardo Jardim, le LOSC avait emballé la rencontre en attaquant beaucoup, quitte à prendre des risques en défense.il avait également raté beaucoup d'occasions avant de craquer sur le fil."Cela avait été très ouvert alors que, contre Nantes, l'adversaire a eu des situations mais pas de très grosses occasions. La différence, c'est qu'on a su réagir et être efficace", a apprécié le coach.Après quelques semaines plus difficiles sur le plan offensif, sanctionnées par le faible total de trois buts en cinq rencontres, le LOSC a doncPas de quoi cependant effacer la confiance acquise depuis le début de la saison. Avec, Lille, qui a remporté quinze des dix-huit matches où il a ouvert le score,de l'Hexagone.Face à des Rémois battus 4-0 à Strasbourg mercredi mais qui font partie des équipes les plus imperméables du championnat, ils auront également. À eux d'éviter de se mettre en difficulté.