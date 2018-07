LOSC : Hakim Ouro-Sama et Arton Zekaj signent, Loïc Rémy négocie

Loïc Rémy ?

LOSC Actualité on Twitter Loïc Rémy a été aperçu à l'aéroport de Lille vers 18h aujourd'hui. Il a d'ailleurs été accueilli par Franck Béria. Merci à hector dsrx pour nous avoir transmis la photo

Letogolais,, 20 ans, vient de signer au LOSC aux côtés duserbe, 18 ans, issu du. Deux nouvelles recrues annoncées peu après l'officialisation du transfert de Jonathan Bamba L'international togolais s'estaprès avoir joué près de deux ans à l’AS Togo-Port de Lomé. Formé au Liberty Sport Académie d'Agbodrafo, il a notamment remporté le championnat ainsi que laen 2017.Jeune et déjà doté d’une expérience internationale, Hakim Ouro-Sama "possède une" qu’il continuera de développer chez Les Dogues, d'après le club.Arton Zekaj, jeune et prometteur milieu de terrain, s’est. Il a entamé son parcours de footballeur au sein du Partizan Belgrade, l’un des plus prestigieux clubs du pays.Prêté à l’OFK Bačka, puis transféré au FK Sopot Belgrade l’hiver dernier, ce(1m87, 83kg) est accrocheur dans les duels et doué d’une bonne qualité de passe. Il s’impose aussi comme un cadre de la sélection U15, puis U16 et U17 serbe dont il est le capitaine.L'attaquant international françaiscredi, d'après une information de l'Equipe . Comme annoncé depuis plusieurs jours, le joueur de 31 ans se rapproche du LOSC. Sous contrat jusqu'en 2019 à Las Palmas, il est arrivé en début de soirée, pour