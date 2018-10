LOSC : José Fonte, parole à la défense

LOSC LIVE : La conf' de Loïc Rémy et Christophe Galtier avant Dijon - LOSC

Charnière complice

Outre sa langue maternelle, qui lui permet de communiquer avec les nombreux Brésiliens et Portugais du club,a rapidement acquis une bonne maîtrise du français. De quoi faire le lien au sein d'un groupe peu expérimenté et qui avait été fragmenté par les clans la saison dernière. "On rit beaucoup mais on travaille énormément", expliquait d'ailleurs celui qui a été rejoint lors du dernier jour du mercato par son frère, attaquant de 28 ans."José a une capacité naturelle à commander et à diriger, et je pense qu'il était pareil quand il était jeune parce qu'on ne change pas les personnes", dit de lui"Il en a plus le privilège de l'expérience et de la connaissance du très haut niveau avec son équipe nationale. Il en connaît les exigences et a la capacité de les transmettre. C'est ce qu'il apporte à nos jeunes joueurs, dans les remarques, la gestuelle, ce que doit être le métier et l'exigence du poste", ajoute son entraîneur.Malgré un manque d'explosivité,, excellent dans la lecture du jeu, est très rarement battu dans les un contre un. Il utilise également bien sa taille () dans les airs, et c'est de la tête qu'il avait marqué le premier but lillois lors de la victoire 2-1 contre Nantes.Outre ses qualités individuelles, le défenseur a également permis à, son partenaire en charnière centrale, de franchir un cap. A 26 ans, le capitaine du, formé au club, effectue la meilleure saison de sa carrière."Une relation forte s'est créée entre José Fonte et Adama Soumaoro, explique Galtier. Quand je suis arrivé au club, Adama sortait de blessures à répétition et avait vécu une saison difficile mais, au club, on me disait que c'était un joueur de très haut niveau. Il est en train de le prouver, et l'association avec José est très très bonne."Face à, Lille comptera à nouveau sur Fonte, sorti surface à Saint-Etienne avant la trêve et qui n'avait pas été convoqué en sélection portugaise en octobre alors qu'il avait fait partie de l'aventure russe en Coupe du monde. "Il a été déçu mais il respecte les choix et a toujours l'ambition d'être appelé", assure Galtier au sujet de celui qui a connu sa première cape à 30 ans après de longues années dans les divisions inférieures anglaises.