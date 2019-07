LOSC : le Marocain Saad Agouzoul rejoint le club pour 5 ans

🔴 Avec Saad Agouzoul 🇲🇦 le #LOSC pense à l'avenirhttps://t.co/W2NDkm1y0a — LOSC (@losclive) 11 juillet 2019

💬 "Je suis très content de venir au LOSC, un club prestigieux et réputé. Je ferai de mon mieux sur le terrain, je donnerai le maximum pour défendre ce maillot. J’ai hâte de découvrir cette équipe, de faire la connaissance de mes nouveaux partenaires"



Saad Agouzoul, défenseur central international, intègre le LOSC pour cinq ans, jusqu'en 2024, a annoncé jeudi 11 juillet le club nordiste sur son site internet.Ce gaucher de 21 ans, Espoirs marocain, arrive en provenance du Sporting club Chabab Mohammedia. Il a été formé au Kawkab Athlétique Club de Marrakech, 5e club le plus titré du Maroc, d'après le club nordiste."Je veux continuer à progresser, jouer, essayer de gagner ma place, mais aussi découvrir la Champions League et, pourquoi pas, gagner des trophées avec le Losc", a dit le joueur, cité sur le site de son nouveau club.Saad Agouzoul va prendre la place de l'Ivoirien Yves Dabila, qui réclame plus de temps pour progresser, selon les informations de La Voix du Nord Selon L'Équipe , le club nordiste aurait déboursé 600 000€ pour ce transfert. Pour Lille, il représente une solution d'avenir à ce poste, alors que le capitaine Adama Soumaoro est très courtisé en Angleterre.