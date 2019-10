LOSC : le match à gagner face à Valence “pour rester en vie en Ligue des champions”

© France 3 Nord Pas-de-Calais

Défaite en championnat

On a clairement un problème d'attitude sur le terrain.

Se libérer

Il y a des tournants dans une saison qui te permettent de passer du bon côté et si on fait ce qu'il faut, on peut faire basculer notre saison.

Valence, un adversaire bien connu des lillois En 2012, le LOSC avait déjà affronté Valence en Ligue des champions. Les dogues s'étaient inclinés à deux reprises.

"Il nous faut un résultat positifdans cette compétition", a reconnu Christophe Galtier, entraîneur du LOSC. Une manière de comprendre tout l'enjeu derrière cette troisième journée de Ligue des champions, primordiale pour les dogues.Dans cette compétition, le LOSC a pour l’instant essuyé: une défaite 3 à 0 face à Amsterdam et une autre défaite 2 à 1 contre Chelsea. Les lillois sont actuellement derniers et savent qu'ils doiventpour conserver un espoir de qualification pour les 8e de finale.Le LOSC a en tout cas unecar, en cas de succès,qui comptent trois points. Chelsea se déplace à l'Ajax qui survole le groupe jusque-là, le match étant prévu à 18h55. Les Dogues peuvent donc relancer la lutte pour laLe weekend dernier, la défaite en championnat contre Toulouse, alors classé 18ème de Ligue 1, ades joueurs lillois et des dirigeants du club. Gérard Lopez, président des dogues, a utilisé des mots durs dans la presse et"Pour jouer le football qu'on jouait la saison dernière, il faut être impliqué et appliqué à 100%.déplore le président du LOSC. On ne va pas faire dans le catastrophisme, mais le contenu me gêne.. On n'y est pas...", a-t-il déclaré.Un avis partagé par Christophe Galtier qui affirme avoir opéré un recadrage avant cette rencontre décisive. ".""Ce match arrive à un bon moment, celui où on est obligé de gagner ! Il ne faut pas calculer, il faut gagner devant notre publicsi on veut rester en vie, explique Benjamin André, milieu de terrain du LOSC.Il faut sortir un gros match pour avoir une prestation référence. Obtenir une victoire contre Valence en Ligue des champions serait quelque chose de très important."Un match qui s'annonce. Verdict ce mercredi soir à partir de 21 heures sur la pelouse du stade Pierre Mauroy.