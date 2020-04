LOSC - Mercato : le dossier marseillais Isac Lihadji enfin bouclé ?

Sauf retournement de situation, Isaac Lihadji devrait s'engager avec le LOSC, où son contrat de trois ans est ficelé https://t.co/0FR1ysiABp pic.twitter.com/ska8hMPOzB — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 22, 2020



Dortmund et la Juve sur les rangs

La rumeur qui va bon train depuis bien avant le confinement lié au coronavirus serait sur le point de se réaliser. Selon L'Equipe , l'arrivée au LOSC d'Isac Lihadji lors du prochain mercato ne ferait plus de doute, "sauf retournement de situation".Un contrat de 3 ans attendrait l'ailier marseillais de 18 ans dans le Nord.Formé à l'OM, Isac Lihadji a refusé de signer son premier contrat professionnel sur la Cannebière, où les négociations ont capoté sur les salaire et prime à la signature proposés par les Phocéens.Selon plusieurs médias, le LOSC aurait proposé dès cet hiver au joueur 65.000 euros par mois et une prime d'un million à la signature, quand l'OM n'en alignait que 40.000 + 500.000 euros.De grands club européens, notamment la Juventus de Turin et Dortmund, ont tenté d'enrôler Lihadji, qui aurait donc bel et bien décidé de porter le maillot lillois.