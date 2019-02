LOSC-Montpellier : un match et de grands espoirs pour Lille

Un coup d'👀 sur les stats' des Dogues et des Héraultais avant #LOSCMHSC (demain, 15h)



Leao sur sa lancée ?

"On doit se lâcher"

🎙 Galtier "On n'a pas eu de trou d'air pour l'instant en @Ligue1Conforama. L'effectif est assez bien équilibré, c'est dans ce sens-là que nous avons décidé de libérer @edgarmguel_ie qui est parti prendre du temps de jeu au @FCNantes. On est équilibré à tous les postes."

Cinquième au classement,de Ligue 1. Et pour le LOSC, c'est une occasion rêvée de mater un challenger dans la course à l'Europe. Le choc promet entre Nordistes et Héraultais, ce dimanche 17 février."Evidemment,quand on a des objectifs comme ça", souligne Christophe Galtier , l'entraîneur lillois. "Cela va être un gros test pour nous.. Si on veut rivaliser avec eux, il faut réussir un exploit", répond Michel Der Zakarian, son homologue montpelliérain.Avec, qui comptent un match en moins à disputer mercredi face au PSG, les Dogues disposent déjà d'une, qu'ils comptent encore augmenter."Si nous avions le bonheur de l'emporter, ça mettraitet à 13 journées de la fin, on éliminerait sûrement un concurrent", reconnaît le technicien nordiste,"Montpellier est. C'est une équipe très difficile à manoeuvrer, avec un système de jeu très identifié depuis la saison dernière. Mais, cette année,avec beaucoup plus d'efficacité et de qualité", estime Galtier.Le LOSC, irrésistible en championnat en 2019 avec cinq succès en autant de rencontres , a pourtant de solides arguments pour l'emporter entre(Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné, Nicolas Pépé) et, qui a marqué un but lors de six des sept derniers matches.1 victoire, 4 nuls, 1 défaite en 2019 : à l'inverse,et s'expose à la meute des poursuivants que sont Marseille, Nice, Rennes, Strasbourg ou encore Reims."Comme le classement s'est resserré,. Mais je sens un truc dans cette équipe. Il existe une confiance, une envie d'aller chercher quelque chose ensemble.", a confié à l'AFP le milieu de terrain Damien Le Tallec.Statut à assumer, défense moins imperméable, ou élan coupé par les reports de match,. Peut-être surpris par son propre parcours, le MHSC a encore besoin de se rassurer et deà travers un match au sommet."Il nous manque un résultat devant une grosse équipe pour montrer notre valeur. Si on fait quelque chose de bien à Lille, cela peut nous aider pour la fin de saison.. Nous avons les capacités pour le faire mais on doit se lâcher", poursuit Le Tallec.Cette rencontre, qui opposera, doit livrer une belle opposition de style. Avec la victoire de Lyon contre Guingamp vendredi (2-1), qui a permis à l'OL de revenir à trois points du LOSC,Si Montpellier, qui se présentera sans Andy Delort, marche au bord du vide,. A Nîmes, dans un derby tendu (1-1), ou devant Monaco (2-2),pour arracher un point après avoir été mené."On n'a que des guerriers., on doit se remettre dedans sur le plan mental, plaide Le Tallec. Nous devons retrouver la grinta".