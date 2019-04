Le LOSC tenu en échec à Toulouse

Toulouse-LOSC (0-0)

Commentaire de Morgan Plouchart (images beIN Sports)

Un but de Mendes refusé par la VAR

🏆⚽️ Le Paris Saint-Germain sacré champion de @Ligue1Conforama après le match nul du LOSC à Toulouse ! pic.twitter.com/WoyHwSGZqU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 21 avril 2019

Christophe Galtier : "un bon point de pris dans la course à l'Europe" "Nous avons été absents des débats pendant les vingt-cinq premières minutes. L'organisation et la valeur athlétique de Toulouse nous ont empêché de développer notre jeu. Nous

avons pêché dans l'animation offensive. J'ai quand même un regret sur le but que l'arbitre refuse (à la 61e minute à Thiago Mendes, NDLR) car pour moi la main n'est pas volontaire. C'est un bon point de pris dans la course à l'Europe même si rien n'est fait. Il reste quinze points en jeu et nous n'en comptons que six de plus que Lyon (pour la deuxième place, NDLR). Le titre du PSG ? Il le mérite et ce n'est une surprise pour personne. Le suspense ne tenait pas la route"

Le LOSC n'a pas su enchaîner. Une semaine après avoir inscrit cinq buts face au Paris-Saint-Germain , les joueurs de Christophe Galtier n'ont pas su trouver l'ouverture à Toulouse (0-0) lors de la 33ème journée de Ligue 1.Avec le retour de Rafael Leao en pointe, Lille espérait reprendre huit points d'avance sur l'Olympique lyonnais. Privé de Xeka, blessé jusqu'à la fin de la saison , Christophe Galtier a offert sa première titularisation de la saison à Boubakary Soumaré.En difficulté en début de match, les Dogues auraient pu concéder un but rapide. Mais l'attaquant suédois du TFC, Jimmy Durmaz, a trouvé le poteau de Mike Maignan sur une frappe enroulée (14ème).Portés par Jonathan Ikoné, les Lillois se sont procurés plusieurs occasions, mais le jeune attaquant formé au PSG n'a pas pu convertir les bons mouvements lillois.Plus mordants au retour des vestiaires, les joueurs de Christophe Galtier ont fini par trouver l'ouverture. Après un festival d'Ikoné, Nicolas Pépé décalait Thiago Mendes qui ajustait le gardien toulousain d'une frappe croisée (61ème), pour son premier but en Ligue 1 cette saison.Mais les Toulousains réclamaient une main de Jonathan Ikoné au milieu de son enchaînement de dribbles. L'arbitre Nicolas Rainville a donc fait appel à l'assistance vidéo avant de refuser le but de Mendes.En fin de match, le TFC s'est montré plus entreprenants et Max-Alain Gradel a lui aussi trouvé le poteau de Mike Maignan (86ème). Malgré l'entrée de Rui Fonte et de Luiz Araujo, les Lillois n'ont pas pu forcer le verrou toulousain.Avec ce match nul, Lille rate l'occasion de reprendre huit points d'avance sur Lyon, vainqueur d'Angers vendredi (2-1). Ecrasé au Stade Pierre-Mauroy dimanche, le Paris-Saint-Germain profite du match nul du LOSC pour être officiellement sacré champion de France. Il s'agit du sixième titre en sept ans pour le club de la capitale.Les joueurs de Christophe Galtier recevront Nîmes dimanche prochain. Le LOSC tentera de conserver six points d'écart sur l'Olympique lyonnais avant de se déplacer dans le Rhône pour la 35ème journée de Ligue 1.