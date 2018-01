Le LOSC porté par l'effet Galtier contre Caen

SMCLOSC 0-1 : Trois points qui font du bien ! | Planete Lille https://t.co/t1s6lrW7Q2 — LOSC Addict (@LOSC_addict) 13 janvier 2018

Un match "cohérent"

Avec 22 points,, avec l'assurance de ne pas descendre dimanche en dessous de la 15e place. Caen, de son côté, poursuiten championnat, même s'il reste 12e avec 24 points.Dans un matchqui a distribué un carton rouge de chaque côté, sera, le LOSC a signéavec une. En installant un 4-1-4-1 avectrès libre de ses mouvements, Galtier avait favorisé unet qui faisait la part belle au replacement défensif de tous.L'objectif était d'abord deen 2017, avec un bloc compact, discipliné, et d'exploser très vite en contre. Les visiteurs ont bien entendu le message dans une première période qu'ils ont globalement dominée, affichant uneEt cette foisLe match s'est décanté à la 43e minute, quandaprès un décalage de Benzia. L'ex-Angevin est allé célébrer son but juste devant le kop caennais, et, qui est venu le faire savoir vertement à l'intéressé. M. Hamel, l'homme qui exclut le plus en L1, a donc(44e)...Le directeur du jeu a ensuiteaprès une faute aux allures de compensation sur Ronny Rodelin juste après la pause (51e). Ces faits de jeu ontRodelin puis Ivan Santini ont frôlé l'égalisation (49),face à Brice Samba (63), et malgré tous ses efforts pour revenir, Caen a été trop désordonné dans la surface.Les Lillois, eux, ont affichétrès actif durant 90 minutes dans sa zone technique pour replacer et encourager ses Dogues. "qui ont fait beaucoup d'efforts dans ce match.Malgré quelques petits relâchements, on a eu le bonheur d'ouvrir le score", a-t-il déclaré en fin de match. "mais on peut et on doit être plus efficace dans les deux surfaces."