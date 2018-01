Le LOSC et Rennes, pas encore tirés d'affaire

Les coulisses

Le terrain



Le mercato

Les deux clubs ont, malgré un léger mieux. Exitet Christian Gourcuff: ce sont désormais Sabri Lamouchi etqui président aux destinées bretonnes et nordistes.Le, 10e avec 25 points a encore un peu d'avance sur le, 15e avec 22 points. Mais peut-être plus pour longtemps puisqu'une victoire mercrediMalgré les mauvais résultats,fin novembre, moins de six mois après son arrivée en grande pompe, étaitpuisqu'"El Loco" personnifiait le projet du nouveau propriétaireL'intérim réalisé par un staff provisoire a bien débuté, mais s'esta ensuite pris les rênes de l'équipe pendant les Fêtes et a commencé par deux succès poussifs mais encourageants. Lille est(15e).L'arrivée début novembre du "Parisien" Olivier Létang, ancien directeur sportif du PSG, et surtout celle de Sabri Lamouchi, novice à la tête d'une équipe de Ligue 1, a soulevé. Mais l'opération séduction menée par les deux hommes, bien aidéeleur ont permis une prise de pouvoir sans heurts, malgré desdans les habitudes du club, y compris dans la routine des joueurs : prise de repas en commun, intensification du travail physique et spécifique...", a estimé Galtier. Après une victoire (4-2) très poussive en Coupe de France sur la pelouse du Mans, qui évolue trois divisions plus bas, pour ramener une victoire cruciale (1-0) de Caen, concurrent direct pour le maintien . "J'ai senti plus de concentration et plus de constance (...)", a souligné le technicien nordiste.Une chose est sûre,, contrairement à l'ère Bielsa, car Galtier "". "Difficile pour moi de faire un bilan, sur les deux mois où je suis là. Il y a eu des hauts et des bas", a reconnu Sabri Lamouchi.Rennes a globalement gagné les matches qu'il fallait : Nantes, Angers et Amiens en championnat, Marseille (aux tirs au but) et Toulouse en Coupe de la Ligue, mais a calé dès que le niveau s'élevait, avec des défaites contre Monaco et Marseille, et surtout deux roustes à domicile contre Paris SG (1-4 et 1-6). Plus en verve en attaque depuis le changement d'entraîneur, Rennes est aussiLa donne est simple pour Lille, qui a étéle gendarme financier du foot français. Le seul moyen de renforcer un effectif très peu fourni serait de. Les négociations ont débuté avec les attaquants portugais(Lokomotiv Moscou) et sud-africain(Valenciennes/L2), ainsi que le milieu portugais(Dijon). "" selon Galtier.Le LOSC, qui a besoin d'argent, devraita insisté le directeur général Marc Ingla. Le capitaine Ibrahim Amadou est très convoité, en Angleterre notamment . Mais l'aubaine pourrait être la vente de l'attaquant formé au club et qui a explosé avec Strasbourg, où il a été prêté cet été.Malgré un effectif pléthorique - plus de 35 joueurs sous contrat -,et manque cruellement d'un buteur. "Figurez vous que nous le savons depuis un petit moment et on travaille dessus", a admis, un brin agacé, Lamouchi, lundi. L'encéphalogramme rennais reste pourtantdepuis l'ouverture du mercato."J'ai un effectif et je suis content de cet effectif. Si on l'améliore, tant mieux,", a ajouté l'entraîneur. Un mercato "blanc" pour Rennes, qui a aussi, serait pourtant très mal vécu par les supporters, dont les attentes étaient élevées dans ce domaine en raison du carnet d'adresses d'Olivier Létang.