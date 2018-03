Le LOSC s'enfonce à Monaco malgré un match combatif

"Il faut garder espoir"

#ASMLOSC - FM



Malgré une prestation d'assez bonne facture, les Lillois s'inclinent face au réalisme monégasque et aux erreurs défensives. Le LOSC est toujours 19ème. — LOSC Actualité (@LOSC_Actualite) 16 mars 2018

Monaco pas dans son assiette

. Le LOSC retrouvera le Nord, avec unequi le condamne à vivre un week-end de plus dans la, à la 19e place à un point du barragiste. "Je n'avaisà mes joueurs", précise l'entraîneur nordiste Christophe Galtier. "J'avais simplement demandé. On ne l'a rendu que difficile. Ce n'a pas été suffisant pour prendre un point."C'est la mauvaise conclusionAprès l'envahissement de leur pelouse par leurs supporters samedi dernier, les Lillois ont étéjeudi d'un match à, en attendant une décision de la commission de discipline de la Ligue., "ce sera très particulier", estime déjà Galtier, qui poursuit : "C'estElle reste en travers de la gorge. Je trouve que pour le club, elle n'est pas justifiée..""Les gens disent que, poursuit-il. Je n'en suisDe toute façon, sur ce match, il y aura de la pression." En guise de réconfort, il pourra réécouter les paroles de son homologue monégasque, Jardim, pour qui "".En effet, malgré une domination territoriale,Était-ce l'absence de Fabinho, sous le coup d'une suspension pour la finale de la Coupe de la Ligue en cas d'avertissement et même pas sur la feuille de match ? Était-ce le retour de Falcao, absent des terrains depuis le 4 février dernier et la 24e journée, et visiblement en manque criant de spontanéité ?En tout état de cause, Monaco n'était pas dans son assiette. Et même sur coups de pied arrêtés,Alors, les Lillois s'enhardissaient. Le jeune Sud-Africainétait même à la conclusion d'une(0-1, 16). Sur laquelle, toutefois, la défense centrale monégasque était en RTT... La petite vingtaine de supporters lillois pouvait exulter.Malgré ce but,. L'entraîneur portugais commençait même à désespérer et faisait dire à Ghezzal et Jovetic d'intensifier leur échauffement. "analyse Jardim. On a eu beaucoup de passes ratées et a été trop statique. J'ai failli changer avant la mi-temps. Il fallait changer de système même si on avait marqué."Le LOSC, par Pepe (25), Thiago Maia (26) et Mothiba encore lui (37),. Et juste avant la pause, Baldé gagnait enfin un duel, pour servir Lopes, qui en deux temps, inscrivait son 10e but en L1 (1-1, 43). La. Mais pas à Baldé, qui payait une mi-temps où il fut trop longtemps amorphe.Avec l'entrée de Jovetic en pointe aux côtés de Falcao, Lemar repassait dans le couloir gauche du 4-4-2 azuréen. Monaco était plus équilibré. A la suite d'une récupération du duo Sidibé-Moutinho, le Portugais lançait parfaitement Jovetic en profondeur. D'une subtile pichenette, le Monténégrin s'offrait un 8e but en L1 (2-1, 61).La gestion monégasque de la fin de rencontre ressemblait au reste de la partie :. Falcao pouvait alors allait offrir un maillot au Prince Albert, qui fêtait ses 60 ans, et attendre tranquillement le duel des Olympiques. "Si Marseille gagne, il ne resterait que deux équipes, conclut Jardim. Si Lyon gagne, ça restera très compétitif entre les trois."