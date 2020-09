Le LOSC s'offre le FC Metz in extremis

Le remplaçant offre à son équipe la victoire in extremis. • © FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Beaucoup d'occasions en première période

⚡ 𝙑𝙄𝘾𝙏𝙊𝙄𝙍𝙀 𝘿𝙐 𝙇𝙊𝙎𝘾 !



Dans un match difficile, les Dogues n'ont jamais lâché et décrochent la victoire grâce à un (très) beau but d'Araujo en fin de match. pic.twitter.com/nlQxuXBk05 — LOSC (@losclive) September 13, 2020

Araujo concrétise en toute fin de match

L'entraîneur écope d'un carton jaune. • © FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Un début de championnat prometteur

Les Lillois n'ont toujours pas perdu un match depuis le retour de la Ligue 1 et s'offrent ce dimanche Metz (1-0). Luiz Araujo permet à son équipe d'accéder à la tête du classement en toute fin de match (88e).Les deux équipes ont manqué beaucoup d'occasions en première période où les temps forts se sont enchaînés.Dès le début du jeu, Metz a pris l'offensive (4e), sitôt suivi du LOSC. Les joueurs de Christophe Galtier ont manqué des occasions par l'intermédiaire David (17e) et Ikoné (45e), qui ont buté sur le gardien messin Oukidja, auteur de beaux arrêts (17e, 44e, 48e).A la mi-temps, le LOSC dominait légèrement avec 58% de possession de balle.La seconde période était tendue et le LOSC s'est montré offensif. À la 69e minute, un penalty a d'abord été annoncé pour le LOSC mais annulé après vérification de la VAR. Un coup franc a été accordé au LOSC mais le ballon de Yilmaz a été dévié encore une fois par Oukidja. L'entraîneur lillois qui s'impatientait sur le bord du terrain a écopé d'un carton jaune (82e).Le LOSC a finalement pris l'avantage sur un beau mouvement collectif. Dans l'axe, Bamba a trouvé Bradaric qui a centré en retrait. Luiz Araujo a croisé du pied gauche et trompé Oukidja sur la droite. Il offre la victoire à son équipe.Le LOSC débute le championnat dans de bonnes conditions, avec un nul face à Rennes (1-1) et une victoire face à Reims (0-1). L'équipe totalise 7 points pour cette troisième journée de Ligue 1. C'est encore mieux que l'année dernière, l'équipe comptait alors 6 points en 3ème journée.