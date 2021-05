LOSC : champion ou sur le podium derrière le PSG… les scénarios possibles avant la dernière journée de Ligue 1

Pour s’assurer de décrocher le titre de champion, les joueurs de Christophe Galtier se doivent d’empocher quatre points sur les deux dernières journées. Avec un nul à domicile face aux Stéphanois, les Lillois récoltent un seul point certes, mais conservent leur destin en main. Toujours leader, ils détiennent actuellement 80 points.

Le contrat a donc été partiellement rempli, mais les Dogues doivent désormais arracher une victoire face à Angers pour s’assurer d’être sacrés champions de France au terme de la 38ème et dernière journée de Ligue 1. "C’est une finale", a prévenu Christophe Galtier, qui espère que ses joueurs seront "beaucoup plus calmes" que lors du match face à Saint-Étienne.

Car les prétendants aux titres s’accrochent : après une victoire écrasante 4 buts à 0 face à Reims, Paris n’est plus qu’à un petit point des Lillois. Les Monégasques, troisièmes au classement, affichent 77 points au compteur. Dimanche 23 mai, Lille peut numériquement terminer premier, deuxième ou troisième du championnat de Ligue 1. On vous expose les différents scénarios… du plus souhaitable au plus catastrophe.

1. Le LOSC s’impose à Angers et devient champion de France

Disons que c’est le scénario qui arrangerait tous les Lillois, coach, supporters et joueurs compris. Fermez les yeux et imaginez : au terme d’un match de gala, les Dogues s’imposent sur la pelouse d’Angers grâce à une frappe stratosphérique du "Kral" Burak Yilmaz et un but du canadien Jonathan David.

Victoire 2 à 0 au coup de sifflet final et explosion de joie sur le terrain comme à Lille : avec 83 points, Lille distance le PSG et le LOSC est sacré champion de France de la saison 2020/2021 pour la quatrième fois de son histoire.

2. Le LOSC concède le nul à Angers, tout dépendra du PSG

Autre scénario, plus stressant : le LOSC n’arrive pas à s’imposer et concède le nul face aux Angevins. Avec 81 points, tout dépendra de la performance de Paris face à Brest. Car si les joueurs de Mauricio Pochettino s’imposent face aux Bretons, le PSG sera sacré champion avec 82 points. "Je pense que Paris aura de fortes chances de l’emporter à Brest", a d’ailleurs reconnu Christophe Galtier.

Mais les Brestois, actuellement 16ème du classement avec 41 points, luttent pour le maintien et vont tenter d’éviter une défaite, synonyme de possible relégation. Dans ce cas de figure, un match nul face au PSG couplé à un nul des Dogues à Angers permettrait aux Lillois d’être sacrés champions de France avec 81 points, soit un point devant Paris.

3. Le LOSC est battu à Angers et Monaco écrase Lens, direction la troisième place

Si, dans le scénario le plus catastrophe, le LOSC venait à perdre face à Angers, il faudra prier. Prier pour espérer le titre puisque tous les espoirs des Dogues reposeront sur la prestation des Brestois qui devront s’imposer quoi qu’il en coûte face au PSG. Difficile à imaginer, mais pas impossible… même si une victoire ou un nul de Paris réduirait à néant les espoirs de titre de champion pour le LOSC.

Si les Angevins battent les Lillois comme lors du match aller, il faudra également regarder de près la performance de Monaco, actuellement troisième avec 77 points. Les joueurs du Rocher se déplacent au stade Bollaert-Delelis. S’ils venaient à écraser Lens avec au moins 5 buts d’écart au coup de sifflet final pendant que Lille perd 1 à 0 à Angers, le LOSC descendrait à la troisième place et devrait disputer le troisième tour préliminaire suivi d’un barrage pour accéder à la ligue des Champions.