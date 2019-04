Le LOSC tenu en échec à Reims

BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTT POUR LE LOSC ! 🔥🔥🔥



C'est catapulté de la tête au fond des filets et c'est signé JOOOOOSÉÉÉÉÉÉ ???#SDRLOSC 0-1 | ⏱ 55' pic.twitter.com/zCF6yhWMXh — LOSC (@losclive) 7 avril 2019

a raté l'occasion de creuser l'écart sur Lyon à la deuxième place du championnat. En déplacement à Reims cet après-midi, les Nordistes(1-1). Leur match nul peut offrirson huitième titre de champion de France, en cas de victoire du PSG contre Strasbourg ce soir.Plus d'un millier de supporters du LOSC s'étaient déplacés à Reims. En début de match, les joueurs de Christophe Galtier se sont procurés la meilleure occasion. Préféré à, pourtant buteur à Nantes la semaine dernière a manqué son face-à-face avec le gardien rémois(16ème).Dans un début de match haché par les fautes, le LOSC récoltait également deux cartons jaunes sur deux tacles non-maîtrisésetEn difficulté dans le jeu, c'est sur coup de pied arrêté que le LOSC a trouvé la solution. Sur un corner de, le défenseur centrals'est retrouvé seul aux six mètres pour ajuster le gardien rémois d'une tête puissante (55ème).Son deuxième but de la saison après un autre coup de tête, contre Nantes en septembre. Un but qu'il est venu fêter devant la tribune des supporters lillois.

Le LOSC aurait pu s'incliner en fin de match

🎥 Tous debout écharpes tendues, et on chante l’hymne 🗣 #SDRLOSC pic.twitter.com/EUoLVUATDV — LOSC (@losclive) 7 avril 2019 (Supporters Lillois) (Supporters Lillois)

Mais à 1-0, c'est Reims qui a pris le contrôle du match. Dans les buts lillois,devait sortir un double arrêt exceptionnel sur deux corners consécutifs (66ème) pour empêcher l'égalisation.Remplaçant au coup d'envoi, l'attaquant rémoisa mis au supplice la défense lilloise. Servi dans la profondeur, il a ajusté(76ème). Un but d'abord refusé pour hors-jeu.Après l'intervention de l'arbitrage vidéo, l'arbitrea finalement validé le but du jeune attaquant, déjà buteur contre le LOSC au match aller.Le LOSC a poussé en fin de match, sans réussite. Le gardien rémoisboxait loin de son but un coup-franc dequi prenait la direction de sa lucarne. Les hommes desont même passés près d'une défaite.En toute fin de match,aurait dû concéder un pénalty. En ratant son dégagement, le capitaine du LOSC expédiait le ballon sur sa main (94ème). Mais l'arbitre n'a pas fait appel à l'arbitrage vidéo, au grand dam des Rémois.

Cinq points d'avance sur Lyon

Lille rate l'occasion de profiter du faux-pas de Lyon hier contre Dijon (1-3). A sept matches de la fin du championnat, le LOSC compte cinq points d'avance sur l'OL. Un petit matelas que les joueurs dedevront défendre face aula semaine prochaine au Stade Pierre-Mauroy.