LOSC : Xeka, enfin incontournable milieu lillois

Prêté pour mieux s'imposer

🎙 Galtier : "La paire Xeka-Mendes ? Je ne l'ai pas trouvée à son avantage sur la première période du match face à #Reims. Ils ont manqué d'oxygène. Même si ça a été plus difficile sur ce match, je suis très content d'eux depuis le début de saison." — LOSC (@losclive) 14 décembre 2018

"Améliorer la concentration"

🎙 Galtier : "Les deux ont les mêmes rôles, chacun avec des caractéristiques différentes. Mendes est à l'aise à droite, Xeka plus à gauche. Des associations et des liens se sont créés. Il n'y a pas de différences dans leurs tâches et leurs responsabilités." — LOSC (@losclive) 14 décembre 2018

Prêté la saison dernière à Dijon, le Portugais Xeka, incontournable dans le milieu de terrain lillois, sera à nouveau. Et le LOSC compte bience dimanche 16 décembre au cours du match qui l'opposera à Nîmes à 15h.Arrivé dans le Nord en janvier 2017, quelques jours après la reprise du club par Gerard Lopez, il a rapidement convaincu enlors des seize dernières journées. Prêté pour cinq mois avec option d'achat par son club de Braga, sa clause a été levée en juin 2017.Alors que son histoire avec le LOSC avait débuté sous les meilleurs auspices, l'arrivée de Marcelo Bielsa, conjuguée au recrutement des Brésiliens Thiago Maia et Thiago Mendes au même poste, aPoussé vers la sortie par l'entraîneur argentin, pas convaincu par ses qualités, Xeka a étéà l'été 2017. Un prêt que Lille, mal en point, a tenté de casser en janvier 2018 sur la volonté du nouvel entraîneur, Christophe Galtier, pour mieuxMalgré le forcing de Luis Campos, le conseiller du président en charge du recrutement, mais aussi le désir du joueur de revenir au club,. Et, après une petite crise diplomatique entre les deux clubs, il a fallu attendre cet été pour que le milieu joue enfin sous les ordres de Galtier."C'est le Xeka que j'ai vu arriver en France et que j'ai vu partir avec surprise à Dijon, si ce n'est que quand il est revenu il n'avait pas joué pendant trois ou quatre mois en étant", a déclaré son entraîneur en conférence de presse.Dans le 4-2-3-1 des Dogues, Xeka, 24 ans,. Une paire dont la tâche est double et essentielle : récupérer les ballons et lancer rapidement les flèches lilloises en attaque.Dimanche, après le match nul contre Reims (1-1), l'entraîneur champenois David Guion a confirmé l'importance des deux hommes: "Notre plan de bataille était simple : anéantir la source lilloise, c'est-à-dire le duo Mendes-Xeka. Ce sont eux qui mènent les débats."Déçu par la performance de ses "poumons" de l'entrejeu qui "ont manqué d'oxygène" pour ce troisième match en une semaine, Galtier s'est néanmoins dit "".Le Portugais, n'acette saison face à... Dijon. Il sera égalementdans une semaine. Pour une raison identique : une accumulation de cartons jaunes.Avec six avertissements, Xeka est. Agressif à la récupération, il est le complément idéal de Mendes, plus habile techniquement. Au point de ne laisser que des miettes à Thiago Maia, recrue la plus chère de l'histoire du club, dorénavant abonnée au banc de touche.Très exigeant, son entraîneur en attend cependant encore plus : "Il a une capacité à enchaîner les matches et à répéter les efforts maispour éviter de perdre des ballons qui paraissent parfois assez faciles à jouer, surtout quand on vient de le regagner."L'intéressé, qui a rapidement appris le français, savoure lui cette saison où le LOSC dépasse les attentes. "Je sens que, je comprends très bien tout ce que me demande le coach et", a-t-il assuré récemment.Avec ses performances, l'intérêt de clubs étrangers et le besoin de liquidités de Lille,devraient cependant alimenter le mercato de janvier.