Louane : "J'ai beaucoup beaucoup de rêves !"

Je suis très entourée

Louane se produira en concert au Zénith de Lille, le 24 mai, au Kursaal de Dunkerque, le 14 novembre et à Scénéo à Saint-Omer, le 15 novembre

Elle vient de débuter sa tournée, et c'est à Lille, dans sa région, qu'elle s'est produit le 15 février, pour un concert unique à l'Aéronef. L'artiste originaire d'Hénin-Beaumont a répondu avec enthousiasme aux questions de Virna Sacchi.C'est complètement un retour à la maison. J'ai en plus de cela pas mal d'amis et de famille qui habitent à Lille. Donc c'est génial de pouvoir jouer ici ce soir. C'est super spécial et j'ai hâte d'y être !J'ai vécu cette soirée de façon très sereine, c'était une super soirée. J'étais très très heureuse des lauréats. En plus, la plupart des gagnants étaient mes amis, donc c'était assez sympa. Cela s'est super bien passé. J'ai adoré chanter et c'était génial.C'est super touchant, c'est génial de voir que les gens sont là. Grâce à eux, j'ai eu la chance de pouvoir recommencer ma tournée. C'est juste magique. Je suis très très heureuse de voir que, finalement, les gens suivent et cela se passe bien. L'album prend un joli chemin.Pourquoi une responsabilité ?Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut prendre les projets et les albums un à un. Chaque histoire est très différente. Par exemple, j'ai beaucoup vendu sur le premier album. Je pense que je ne ferai pas des chiffres aussi hauts sur le deuxième album. Sur le troisième, je n'en sais rien. Non, je ne pense pas que cela me mette la pression plus que d'habitude. C'est vraiment des histoires et des aventures différentes. Et chacune est très jolie, en fait, de mon point de vue en tout cas.En tout cas, j'espère que je grandis d'une façon à peu près saine. Je suis très très entourée. Et c'est cela qui fait, je pense, que ça se passe bien.Mon plus grand rêve aujourd'hui... J'en ai beaucoup ! J'ai envie de faire beaucoup de choses. J'ai envie que mes tournées se passent bien, j'ai envie de faire un troisième album, de faire du cinéma... J'ai vraiment très très envie que le film dans lequel je joue et qui sort le 27 juin, "Les affamés", marche, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à coeur. J'ai beaucoup beaucoup de rêves ! J'aimerais ouvrir un bar, aussi !