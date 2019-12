Lutte contre la pollution de l'air : la ville de Lille “encore timide” dans ses actions, selon une étude

🚨😷🚨



Nous lançons avec @greenpeacefr et @UNICEF_france un classement des 12 plus grandes agglomérations françaises.



Le but ?

📝 Évaluer leur action contre la pollution de l'air 🚙



Le détail : https://t.co/K7vgzhqeN5 pic.twitter.com/fzHSZHC4x1 — Réseau Action Climat (@RACFrance) December 11, 2019

Dans la moyenne partout

Sortie des véhicules polluants : "encore timide", puisque la MEL et dix de ses communes se sont engagées à mettre en place une zone à faibles émissions, mais rien n'est encore fait.

Et le reste du classement ? Pour rappel, ce classement "positionne les agglomérations en fonction de l'action engagée par les élus locaux ces dernières années contre la pollution automobile et des solutions, existantes ou en développement, pour s’y déplacer autrement." Autrement dit, les villes en tête de classement ne sont pas tout à fait celles où l'on respire le mieux, mais celles qui agissent le plus pour que la qualité de l'air s'améliore.

La ville de Lille est-elle une bonne élève en matière d'actions prises pour l'environnement ? À l'approche des élections municipales, une étude conjointe de Greenpeace Réseau action climat et de l'Unicef , parue ce mercredi, établit un classement des grandes villes françaises sur plusieurs thématiques liées à l'environnement.Premier constat : Lille, à la 6place (sur 12) de ce classement, est encore "trop timide" et "doit accélérer sa transition vers des modes de transport durables"."L’agglomération lilloise a avancé sur la généralisation du 30 km/h et l’adoption d’ un nouveau plan de circulation au niveau de la ville-centre", reconnaît l'étude."Elle engage la mise en place d’une zone à faibles émissions métropolitaine, mais sans avoir fixé d’objectif de sortie du diesel et de l’essence. En revanche, Lille n’est pas en avance sur le vélo : son budget vélo par habitant est relativement faible, le projet de réseau express vélo reste à concrétiser, l’offre de stationnements vélo est limitée par rapport à la plupart des autres agglomérations".Dans le détail, voici le constat pour l'agglomération lilloise sur les différents critères pris en compte :