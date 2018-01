Macron, migrants, propreté à Lille... 5 choses à retenir des vœux de Martine Aubry

1. L'abandon de Notre-Dame-des-Landes, "une sage décision"

2. Immigration : "une politique de dissuasion"

3. La politique d'Emmanuel Macron : un côté Margaret Thatcher

Migrants, PS, propreté de Lille... Martine Aubry présente ses voeux à la presse

4. Lille va devenir plus propre

Vœux à la presse : @MartineAubry, maire de #Lille, rappelle que des mesures entreront en vigueur pour la propreté dès le 1er février. pic.twitter.com/5RIFuBpBH8 — Lille (@lillefrance) 18 janvier 2018

5. Le PS "ne pourra qu'aller mieux en 2018"

Martine Aubry, maire de Lille et ex-première secrétaire du PS, a qualifié jeudi de" l'abandon par le gouvernement Philippe du projet de construction d'un nouvel aéroport à Nantes,Je ne connais pas suffisamment le dossier technique mais à partir du moment où tant de personnes compétentes se sont fondées" sur ce dossier pour douter de l'intérêt de cette réalisation, "je pense", a déclaré, en marge de ses voeux à la presse, Mme Aubry, proche de l'ex-maire de Nantes Jean-Marc Ayrault."Je pense queet j'espère que ceux qui sont aujourd'hui sur le site la comprendront et quece serait vraiment dommage", a ajouté l'ancienne ministre.Martine Aubry a estimé que la politique d'immigration menée par le gouvernement était, fustigeant un ""."Oui, il ne faut pas qu'il y ait une nouvelle "jungle" (à Calais) (...)" des migrants, a estimé l'ancienne première secrétaire du parti socialiste lors de ses voeux à la presse. "C'est une politique de dissuasion (...) Il y a un", a-t-elle estimé, après la visite d'Emmanuel Macron à Calais mardi.Les migrants "sont tous des hommes, des femmes des enfants, mais on les classe (...)", a-t-elle ajouté, appelant à créer unqui laisse la charge des migrants au premier pays d'arrivée. La maire de Lille s'est ainsi inquiétée de "" qui va être "renforcé" avec la loi sur l'asile et l'immigration portée par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, et a également réitéré ses critiques vis-à-vis de la politique économique et sociale d'Emmanuel Macron."Le temps de la séduction va vite être", a-t-elle ironisé. "On parle du nouveau monde mais", a-t-elle insisté, rapprochant la politique actuelle de celle de l'ancienne Première ministre britannique"Margaret Thatcher se sentirait assez bien dans la politique économique et sociale menée chez nous", a précisé la maire de Lille.Pour le côté, Martine Aubry a annoncé une série de rendez-vous, tant sur le volet politique que. Parmi les mesures annoncées : unavec "des"."Au point où en est le PS,", a déclaré Martine Aubry après avoir annoncé son soutien à Olivier Faure pour prendre la tête du PS Pour remettre le PS sur les rails, la maire de Lille a décliné trois conditions : "" de François Hollande pour comprendre pourquoi les Français "nous ont tourné le dos",et "construire un grand projet" et "" avec de "