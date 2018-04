Maison de la Photographie : la mairie de Lille interpellée dans une lettre ouverte

Véto sur la location du Tripostal

Merci au groupe @UnAutreLille de leur engagement pour tenter d’apaiser le débat et de faire avancer constructivement et équitablement ce dossier. Grâce à cette initiative, enfin une réponse de @xavierbertrand que nous attendions depuis plus de deux ans sur sa stratégie ! https://t.co/AtWWiK4D7G — Olivier Spillebout (@ospillebout) 14 avril 2018

attendues de la mairie de Lille.a réitéré le gel le 6 avril dernier,Face à cette situation préoccupante, son directeur, Marion Gautier. Il y exprime sa vision de la culture. Il n'hésite pas à monter au créneau avec Martine Aubry, considérant ses décisions "arbitraires, politiques et injustes".En cause :au Tripostal, justifiant que les expositions ne sont pas au niveau du lieu, occupé par l’association Lille 3000. Revenant sur le cas du Tripostal dans sa lettre, Olivier Spillebout dénonce "un moyen de réserver l'exclusivité du Tripostal à un seul opérateur, Lille3000 [...]. Je ne vois pas d’ailleurs quelle autre structure culturelle que cet opérateur a eu accès au Tripostal pour y organiser une exposition “inédite, originale et de haut niveau.”" L’alternative proposée du Palais Rameau, boulevard Vauban, n'a pas été considérée crédible par Olivier Spillebout, qui estime qu'il faudrait "".L'isolation forcée de la Maison de la Photo est dénoncée comme une atteinte à la culture le groupe d’opposition de droite "Un Autre Lille", sur fond de « querelle politique ». Le directeur de la Maison,Sa femme, Violette Spillebout, est également une ancienne directrice du cabinet de Martine Aubry.En réaction, le groupes’est tourné vers la région pour tenter une médiation dans cette course contre la montre. Dans une lettre adressée à Xavier Bertrand le 10 avril, l’opposition sollicite l’ex-membre Les Républicains pour sauver la Maison de la Photographie en déroute.Mais pour le président de région c’est un non catégorique, qui considère que des subventions ont déjà été versées aux Trans 2018 cette année, à hauteur de 120 000€. Et devant les portes qui se ferment une à une, la Maison de la Photo manque de solutions.