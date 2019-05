Manifestation du 1er mai à Lille : du rouge et (un peu) de jaune

Reportage d'Ali Benbournane et Jean-Marie Barféty

Tirs de lacrymogènes en fin de manifestation

Dans cette manifestation lilloise du 1mai, la couleur des gilets était plutôt... au rouge. Seuls quelques dizaines de "Gilets Jaunes" se sont joints au cortège officiel organisé par les syndicats. La convergence espérée par certains- notamment à gauche - n'était donc pas vraiment au rendez-vous ce mercredi matin."Il va falloir de toute façon qu'on se mette avec d'autres corporations pour pouvoir nous faire entendre", estime pourtant Cathy, une "Gilet Jaune" présente dans la manifestation.Syndicats et "Gilets Jaunes" ont pourtant une cible commune : le président de la République Emmanuel Macron et sa politique. Mais dans les faits, les semaines se suivent et la mobilisation fléchit malgré les différents appels à l'union."Avec les Gilets Jaunes, on a eu des contacts réguliers", explique Christine Carlier, secrétaire générale de l'union locale CGT de Lille. "On a fait des manifestations ensemble et aujourd'hui on leur a dit qu'ils étaient les bienvenus auprès de nous, puisque nous, on est là aussi pour fédérer toutes les colères et toutes les revendications. Ils ont leurs revendications qui, pour certaines, rejoignent les nôtres".Mais cette fusion des colères reste encore limitée. La manifestation lilloise - qui a rassemble environ 1500 personnes - s'est déroulée dans le calme. La police a tout de même fait usage de grenades lacrymogènes du côté du boulevard de Liberté, notamment à proximité des locaux de France 3, pour repousser des manifestants sortis du cortège officiel.