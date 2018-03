Une maraude organisée pour les animaux des sans-abris à Lille : “Il y a de vrais besoins”

Vecteur social

D'après son organisatrice, c'est: rassembler des(vétérinaires, ostéopathes canins, spécialistes de la médecine chinoise...) et des bénévoles associatifs pour mener une"Il y a deLa plupart du temps, ces personnes s'occupent très bien de leurs animaux mais n'ontou le toiletteur", explique Lucile Devlaeminck, spécialiste desà destination des animaux.Depuis plusieurs années, Lucile Devlaeminck mène des maraudes avec quelques amis. "Mais jusqu'à présent, c'était", explique-t-elle. "Là, on va avoir une vétérinaire, une étudiante vétérinaire, des toiletteuses, une ostéopathe... C'est vraiment génial."Une grande première, permise par la participation de, qui organise régulièrement des maraudes à destination des sans-abris. "Ensemble, on va pouvoir faire une maraude complète, s", poursuit Lucile Devlaeminck. "En plus j'ai remarqué que. Certains sans-abris refusent parfois de communiquer. Mais quand ils voient qu'on s'intéresse au bien-être de leur animal,Durant cette maraude, qui sera organiséedans le centre-ville de Lille, les bénévoles distribueront desmais aussi des, des insectifuges, des soins d'urgence, des laisses, des jouets... La spécialiste des médecines chinoises a déjà récolté dedurant ses consultations, elle qui s'attend à croiser de nombreux chiens "mais aussi des chats, des serpents, des rats, des souris...""On va arriverdonc on va peut-être tomber sur des mises-bas. On tombera peut-être aussi sur des situations plus malheureuses, avec des euthanasies. Mais dans tous les cas, on est toujours plus riches à la fin d'une maraude,", poursuit Lucile Devlaeminck.Une initiative qu'elle aimerait voir se reproduire à Lille, mais aussi"Tout est possible", sourit Lucile Devlaeminck. Professionnel ou bénévole, vous pouvez encore participer à cette maraude en vous inscrivant via l'événement Facebook