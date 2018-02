Marcq-en-Barœul : Abdelkader Belfatmi, un Chef né sous une bonne étoile

Marcq-en-Barœul : Abdelkader Belfatmi, un Chef né sous la bonne étoile

Des parfums et de la fraîcheur

il ne le quitte plus. Et pour cause, cette distinctiondepuis l'ouverture de son restaurant il y a deux ans. Alors pas question aujourd'hui pour ce jeune chef de"On est heureux,, depuis l'ouverture. Là on a ça donc maintenant", sourit le jeune Chef.Abdelkader Beftami fait partie cette année des. Formé aux plus grandes tables comme le Val d'Auge à, ce Chef d'origine marocaineIl les recompose à sa manière, en les associant avec des, comme cette salade César agrémentée de beignets croustillants, des tempora d'origine japonaise., ce qu'il y a tout le temps et quasiment sur tous les plats et parfois même sur les desserts", précise Abdelkader Beftami. "Il y a toujours de l'acidité qui est apportée. Quand les clients finissent le repas ils nous disent qu'ils ont bien mangé,Difficile de réserver une place pour les trois prochaines semaines. Son restaurant d'à peine 20 couvertsLes quelques chanceux qui ont déjà réservé sont conquis. "Nous avons vu qu'il y avait une étoile,", témoigne une cliente. "Les ris de veau sont excellents, tout est très bon.", ajoute son mari.Un restaurant qu'Abdelkader comptepour répondre à la forte demande.