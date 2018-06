Marcq-en-Barœul : une lycéenne agressée sexuellement pendant l'épreuve de sport du Bac

Agression sexuelle au lycée kernanec de Marcq-En-Baroeul, thread explicatif :



"J'ai senti une présence très proche de moi. En fait il avait sorti son sexe et l'avait collé contre ma cuisse"

La réaction du corps enseignant

"L'enseignante a été reçue par le chef d'établissement pour un rappel à ses obligations de sécurité"

Elle se fait appeler Léa*, pour pouvoir passer tranquillement le reste de ses épreuves du. Mais il y a deux semaines, cette jeune lycéenne de 18 ans scolarisée auexplique avoir été victime d'un agresseur... et de l'indifférence d'une partie du corps enseignant.Les faits remontent au vendredi 18 mai. Ce jour-là, Léa est. Elle doit passer avec ses camarades de classes- en l'occurence, une épreuve de. "A deux classes, nous sommes partisen bus. Une fois sur place, on est par groupes de 6 avec des fractions de 10 minutesLe but c'est de", explique la lycéenne.Là voilà partie dans la forêt à la recherche de balises fluo. Ellequi les cherche également. "C'est là qu'on aMais on ne s'estparce que souvent les promeneurs nous aident à trouver les balises. Il nous a demandé pourquoi on était là. Là,mais à ce moment-là il nous a dit qu'il avait vu une balise et effectivement elle était là", poursuit Léa.La jeune fille s'approche de la balise pour l'inscrire sur son plan. "Alors j'aide moi. En fait" Prise de panique, Léaet tombe sur une autre camarade qui a elle aussi croisé l'agresseur. "On a appelé notre prof référente en disant qu'il y avait eu un problème, qu'il fallait qu'on rentre.Finalement, Léa revient au point de départ de la course et retrouve ses camarades de classe. "Avec le stress de l'épreuve et le choc,", ajoute Léa. "Quand je suis revenue à moi, j'ai vu. Une autre fille est arrivée et a dit q'il lui était arrivé quelquechose aussi. Certains ont dit qu'ils refusaient de continuer l'épreuve, qu'il fallait arrêter et appeler la police. Et ma prof a dit """, raconte Léa."Et puis elle a ajouté : "Ce n'est quand même". J'ai trouvé çaet d'une femme surtout..."Finalementl'épreuve prend la mesure de ce qui se passe et va chercher les élèves qui couraient encore. L'épreuve est arrêtée. De retour au lycée, le samedi matin, Léa va voir son proviseur pour parler de ce qui s'est passé. "Il a fini par me recevoir et m'a parlé. Je lui ai dit que ce n'était pas ça,. Il l'a posé sur moi, alors que je n'avais rien demandé..."De son côté, le directeur académique, contacté par nos confrères de France Info , assure "". Jean-Yves Bessol ajoute que "l'enseignante a été reçue par le chef d'établissement pour", estimant que sa réaction "n'a pas été appropriée".La semaine suivant l'agression, le proviseur du lycée Kernanec est. Une réaction tardive pour Léa, qui explique que "lesont enflé très rapidement" et qu'elle s'est sentie dépassée. C'est la raison pour laquelle, dans le lycée, elle a placardé des affiches sur lesquelles étaient inscrit : "BAC SPORT = AGRESSION SEXUELLE".pour ne pas oublier et faire en sorte que ça n'arrive pas à d'autres. C'est peut-être déjà arrivé ailleursIl faut absolument", conclut Léa, qui précise qu'elle n'avait pas de sifflet lors de l'épreuve. La jeune fille a déposé uneen ligne.