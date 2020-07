Mercato : Le LOSC bataille pour faire venir l'attaquant de la Gantoise Jonathan David

Il "veut absolument jouer au LOSC"

18 buts et 7 passes décisives, ce sont les statistiques de Jonathan David en 28 matches de championnat la dernière saison en Belgique.L'attaquant canadien de 20 est une priorité du LOSC, qui a perdu ses deux principaux attaquants cet été. Loïc Rémy est parti, et le phénomène Victor Osimhen doit signer à Naples.Mais un bras de fer se joue entre Lille et la Gantoise pour le transfert du joueur. "Jonathan David veut absolument jouer au LOSC. Il n’a pas envie d’aller dans d’autres clubs. Notre équipe est faite pour des joueurs de caractère comme lui. Tout va dépendre de ses dirigeants. On va peut-être revoir notre offre dans les jours à venir", déclare ce lundi le président lillois Gérard Lopez, dans les colonnes de L'Equipe.Une offre de 25M d'euros aurait déjà été formulée par le club nordiste. "Je n'ai pas apprécié que des contacts aient été pris avec Lille dans notre dos, contre toutes les règles en vigueur. C'est une action orchestrée par son agent et le club de Lille. Il n'y a eu aucun contact avec eux la semaine dernière, mais ils ont rendu un transfert impossible en agissant comme cela. Beaucoup de principes ont été enfreints" a pour sa part dénoncé le patron de la Gantoise, Ivan De Witte.Sur le front de l'attaque du LOSC, l'international turc Burak Yilmaz (35 ans) est attendu dans les prochaines heures à Luchin Dans L'Equipe, Gérard Lopez a précisé que le LOSC pourrait investir jusqu'à 60 millions d'euros cet été pour recruter.