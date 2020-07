Mercato : le LOSC recrute Sven Botman, défenseur de l'Ajax d'Amsterdam

"Grand talent"

Le LOSC a officialisé ce vendredi le recrutement du défenseur néerlandais Sven Botman (20 ans), en provenance de l'Ajax d'Amsterdam. Le montant du transfert serait de 8M d'euros.L'international hollandais (U20) s'est engagé pour cinq ans avec le club lillois."Difficile de ne pas remarquer Sven Botman lorsqu’on observe un match de son équipe. D’abord parce que ce musculeux défenseur central impressionne par son mètre 93 et sa redoutable présence aérienne, qu’elle soit offensive ou défensive. Ensuite, parce que ce gaucher plutôt fin techniquement et doué en jeu long fait preuve d’une vivacité, d’une rapidité et d’une mobilité rares pour un joueur de son gabarit", indique le LOSC dans un communiqué "J’ai pu découvrir le Domaine de Luchin, le Stade Pierre Mauroy : tout cela est nouveau pour moi. Je viens d’un grand club et je rejoins un autre grand club. Tous les gens que j’ai pu rencontrer jusqu’à présent ont été très gentils et accueillants. Je suis encore un très jeune joueur mais j’espère pouvoir aider au maximum mon nouveau club", a déclaré le joueur sur le site du club."On est très fier de faire signer Sven Botman, un jeune défenseur néerlandais de grand talent. Il a montré déjà beaucoup de qualités autant en club que dans son brillant parcours en sélections nationales jeunes. C’est un joueur très combatif, très solide et performant dans les duels. Ajoutons à cela sa bonne qualité technique. On pense qu’il réussira une bonne adaptation au football français, ainsi qu’une grande progression sous le maillot du LOSC", s'est pour sa part félicité le directeur général du LOSC Marc Ingla.