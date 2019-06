Mercato - LOSC : Thiago Mendes communique-t-il des indices sur un futur transfert à Lyon ?

Thiago Mendes qui like une photo de lui avec le maillot de l'OL transfert en vue ?! 🔴🔵 #Mercato #OL pic.twitter.com/RtFwV8mqbt — Zah' (@GuessabAzar) 16 juin 2019

Un sac à dos à l'effigie d'un lion, un "like" sur un montage le montrant avec le maillot lyonnais sur Instagram, un autre "like" de son épouse Kelly réagissant à un message "Welcome to Lyon"... depuis plusieurs jours, les supporters lyonnais s'enflamment sur une possible arrivée du milieu de terrain du LOSC, Thiago Mendes, guettant le moindre indice de la part du Brésilien et de son entourage sur les réseaux sociaux.Fin mai, le journal L'Equipe annonçait que Thiago Mendes était l'une des cibles de recrutement pour l'Olympique Lyonnais, désormais sous la houlette du tandem brésilien Sylvinho (entraîneur) / Juninho (directeur sportif).Âgé de 27 ans, le milieu de terrain est encore sous contrat avec le LOSC jusqu'en juin 2022 mais il dispose d'un bon sortie accordé par ses dirigeants. "Vous savez, les entraîneurs ne veulent pas voir partir un joueur, mais c'est programmé qu'il parte", avait déclaré l'entraîneur lillois, Christophe Galtier, lors de sa dernière conférence de presse le 22 mai . "Il y a aussi dans notre mode de fonctionnement les relations humaines et les engagements qui sont pris les uns envers les autres, et ces engagements, quand j'en parle à mon président et Luis (Campos, conseiller sportif NDR), on tient à les respecter. A partir du moment où tout le monde y trouve son compte, évidemment que Thiago partira".D'après L'Equipe, le LOSC attendrait 25 millions d'euros de la vente de Thiago Mendes cet été. Le Brésilien avait été acheté 9 millions d'euros il y a deux ans au Sao Paulo FC. Il ne dispose pas d'un passeport européen, ce qui limite sa valeur marchande, le nombre de joueurs non-communautaires étant restreint dans la plupart des grands championnats européens.