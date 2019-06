Mercato - LOSC : Thiago Mendes et Youssouf Koné se rapprochent de Lyon

Changement d'horizon pour Thiago Mendes. / © FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

10 millions pour Koné

Youssouf Koné à Luchin en avril dernier, saluant de jeunes supporters lillois. / © FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

"J'ai eu Gerard Lopez au téléphone tout à l'heure et on n'a pas pu se mettre d'accord", déclarait encore jeudi soir Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, au sujet du transfert de Thiago Mendes . Mais selon Le10sport L'Equipe et RMC , les deux hommes ont enfin trouvé un accord. Pas seulement pour le milieu de terrain brésilien de 27 ans mais aussi pour l'arrière gauche malien Youssouf Koné, qui devrait également rejoindre les bords du Rhône cet été.Le LOSC aurait accepté de vendre le "lot" Mendes/Koné à Lyon pour un montant estimé entre 36 et 37 millions d'euros, bonus compris. Acheté 9 millions d'euros au Sao Paulo FC il y a deux ans, Thiago Mendes serait ainsi revendu 26/27 millions, soit trois fois son prix d'acquisition.Sur le plan sportif, en revanche, le LOSC perd un rouage essentiel de son effectif vice-champion de France. Mais ce départ était planifié, le joueur ayant obtenu un bon de sortie. "Thiago ne sera pas remplacé par un joueur de 19 ou 20 ans", assurait l'entraîneur Christophe Galtier, fin mai . "Il est important - et on est tous sur la même longueur d'onde - de garder une certaine ossature sur des joueurs d'expérience".Le Rennais Benjamin André, 28 ans, ferait partie des cibles potentielles pour lui succéder.Le LOSC réalise aussi une bonne opération financière en cédant Youssouf Koné à Lyon pour 10 millions d'euros et un pourcentage à la revente toujours en cours de négociation (entre 15 et 25% de la plus-value que Lyon réalisera).L'international malien - qui dispute actuellement la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en Egypte - est arrivé en post-formation à Lille en 2013, alors qu'il venait tout juste d'avoir 18 ans.Prêté à Reims, en Ligue 2, la saison dernière, Koné avait été rapatrié à Lille après une blessure au genou. Il est devenu un titulaire indiscutable au LOSC cet hiver, après le départ de Fodé Ballo-Touré à Monaco, et n'aura disputé au total que 25 matches de Ligue 1 avec les Dogues depuis son arrivée.Le LOSC a déjà recruté un autre arrière gauche, en levant l'option d'achat sur le Mozambicain Reinildo Mandava, 25 ans, auprès du club portugais de Belenenses SAD. Un autre renfort n'est pas non plus à exclure à ce poste : Domagoj Bradaric (Hajduk Split), 19 ans, serait toujours dans le viseur des dirigeants lillois, selon la presse croate.Dans l'immédiat, la prochaine recrue du LOSC devrait concerner l'attaque : selon L'Equipe , l'Américain Timothy Weah, 19 ans, doit passer la visite médicale d'usage ce samedi avant de s'engager pour 5 ans avec le club nordiste.Lille paierait au Paris Saint-Germain une indemnité de transfert estimée entre 9 et 10 millions d'euros, assortie d'un pourcentage à la revente compris entre 10 et 15%.