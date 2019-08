Météo France : quel temps fera-t-il pour la Braderie de Lille ?

Le temps sera avec les chineurs pour la Braderie de Lille 2019. La météo s'annonce clémente ces samedi 31 août et dimanche 1er septembre sur la capitale des Flandres, il fera même très chaud dès le début du week-end selon Météo France Samedi, le soleil brillera toute la journée avec des températures maximales qui grimperont jusqu'à 30°C à la mi-journée. Le ciel sera légèrement plus voilé à partir de la fin de matinée et le vent se lèvera, atteignant les 50 km/h dans l'après-midi. Un front pluvieux traversera le Nord et le Pas-de-Calais en soirée, sans atteindre Lille d'après les prévisionnistes de Météo France.Le lendemain, le mercure va brusquement descendre. Après quelques averses possibles dans la nuit, le soleil se voilera dimanche et la température baissera d'une dizaine de degrés avec des maximales attendues à 22°C. Une légère brise atteignant parfois 20 km/h soufflera en milieu de journée, mais la pluie ne devrait pas jouer les trouble-fête. Le temps idéal pour flâner entre les stands.