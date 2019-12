Dans la métropole de Lille, ils remplissent des boites à chaussures pour offrir des cadeaux de Noël aux sans-abri

Encore quelques jours pour donner !

Lille : ils remplissent des boites à chaussures pour offrir des cadeaux de Noël aux sans-abri

Où trouver un point de collecte ? Retrouvez la liste de tous les commerces où vous pouvez déposer votre boite à chaussures dans la métropole lilloise, ville par ville : Armentières La Pharmacie de la République : 1, Place de la République

Office de Tourisme d'Armentières : 33, rue de Lille Beuvry-la-Forêt Aux Bleuets Fleuristes : 1200, rue Albert Ricquier Bondues Covemaeker : 74, rue Jean-Baptiste Lebas Bouvines Biocoop : 1500, rue Félix Dehau, Parc de la Victoire Hellemmes Coiffeur Perline : 225, rue Salengro Lambersart Librairie Au temps de Lire Lille Biocoop : 86, rue du Molinel

Agence La Compagnie des Familles : 62, rue colbert

Coiffeur Le Salon : 125, rue du Molinel

Atelier Alexis8 : rue du Quai

La Pharmacie de la Porte de Paris : 206, rue Pierre Mauroy Orchies Mercerie Coud’Coeur : 9 Rue Warocquier Rempart

Epicerie Un autre monde : 2, rue Waroquier Rempart

La ressourcerie : 1, rue des combattants Roubaix Pharmacie Linné : 89, avenue Linné Templemars Absolu Maison D’Art Floral : 4, place Delecroix Villeneuve d'Ascq Le Maraicher : 99, rue Gaston Baratte

Ascq Pharma : 181, rue des fusillés Wattignies OPTIK AL : Galerie CORA Wattrelos FransBonhomme : rue Albert 1er

Une simple boîte à chaussures pour empaqueter de jolis cadeaux de Noël. Pour la quatrième année, HelpAssos renouvelle son opération consistant à faire appel à la générosité des Nordistes pour offrir des cadeaux de Noël aux personnes vivant dans la rue. Le principe est simple : chacun remplit une boite à chaussures de douceurs et cadeaux avant de la déposer dans un point de collecte.A Lille, May et Elsa, deux étudiantes, ont tenu à prendre part à cette opération. Chocolats, biscuits, conserves... Elles ont rempli leur boite de tout ce qui peut faire plaisir aux plus démunis. "Le but, c'est d'apporter des cadeaux qui vont rappeler Noël et l'esprit des fêtes, pas seulement comme une banque alimentaire mais des cadeaux qui vont faire plaisir, qui sont plus qualitatifs", explique Elsa Curassier, étudiante et présidente de l'association "Hope".L'opération de solidarité se déroule dans treize villes de la métropole lilloise où il existe 21 points de collecte. La liste complète est à retrouver dans l'encadré en bas de l'article ou sur le site d'HelpAssos . May et Elsa, elles, ont opté pour un salon de coiffure du centre-ville dont la pile de cadeaux se rapproche progressivement du plafond.Les boîtes y sont vérifiées par une bénévole car les cadeaux ne doivent pas contenir de couteau ou d'alcool. Les surprises seront ensuite offertes à des hommes, des femmes ou des enfants selon leur contenu. "Les associations iront donner à chaque SDF, chaque personne dans la rue, une boite avec des douceurs pour Noël, ce que nous aimerions bien avoir. Nous avons la chance d'être en famille, ce n'est pas le cas de toutes les personnes", dit Patricia Grajda, vice-présidente d'HelpAssos.La collecte se poursuit jusqu'au 15 décembre dans la région. L'année dernière, 1500 boîtes surprises ont permis de redonner un peu de magie aux fêtes de Noël pour les plus démunis.