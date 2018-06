Meurtre d'Angélique : un acte “impardonnable”, pour l'épouse de David Ramault

Un "acte prémédité" ?

Après, donnant des détails et tentant d'"expliquer" le meurtre d'x, à Wambrechies,Dans une lettre transmise à son avocat puis à nos confrères du Parisien , Laetitia Ramault se dit"Son courrierComment peut-il encore raconter autant d’horreur alors, explique Laetita Ramault, qui qualifie ce qu'il a fait de "". "Rien ne peut justifier ou expliquer son acte. Il n’anous avions une vie parfaitement normale et étions heureux", ajoute-t-elle.Laetitia Ramault revient également surpar son mari, le matin du drame. Dans sa lettre, David Ramault expliquait qu'il les avait achetées parce qu'ils n'avaient plus de relations sexuelles avec sa femme. Pour elle, il s'agit d'unet leurs relations sexuelles étaient".Un élément qui lui fait penser que le meurtre d'Angélique était "", d'autant qu'au moment de l'achat elle n'était pas encore rentrée de son séjour. Laetitia Ramault a été obligée de quitter la région avec ses enfants et va engager une procédure de divorce.