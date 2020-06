Meutre au couteau près de la gare Lille-Flandres : l'auteur présumé mis en examen et incarcéré

Le commerçant soupçonné d'avoir mortellement poignardé samedi 6 juin un homme d'une quarantaine d'années, retrouvé mort dans la rue du Priez à Lille, a été mis en examen et placé en détention provisoire lundi, a-t-on appris auprès du parquet.

Ce gérant d'une épicerie avait été interpellé tout de suite après les faits. La victime avait été tuée de plusieurs coups de couteau.

Assassinat

"Le mis en cause, gérant d'une épicerie, aurait découvert que la victime qui « travaillait » pour lui, lui aurait volé de l’argent. Le mis en cause a été mis en examen du chef d'assassinat et a été placé en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet", a précisé la même source.