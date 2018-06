Michel Pruvot : “C’est ma spécialité de faire danser les gens avec mon accordéon”

L'intégrale de l'interview de Michel Pruvot

Prenez un accordéon, une péniche postée sur la Deûle lilloise et du soleil, et vous vivrez un air d’accordéon avec Michel Pruvot.Avec ses 55 ans de carrière,et nous offre ses souvenirs. Toutes ses petites anecdotes sont truculentes à écouter.

Pour retrouver les meilleurs moments de l’interview

L’hommage à Johnny Hallyday avec "L’idole des jeunes", c’est vers 6 min 30.

Le medley des reprises comme "Aragon et castille", "Domino", "Avec son tra la la", "Sous les ponts de Paris", c’est vers 10 min 50.

Les astuces de l’accordéoniste Aimable, racontées par Michel Pruvot pour jouer "Sobre la olas", c’est vers 16 minutes.

Son interprétation émouvante de "Pour un brin de muguet", co-écrit avec la grande dame de l’accordéon Yvette Horner, c’est vers 18 min 40.





Le bal populaire de père en fils, c'est l'histoire de Michel Pruvot

En 1948, dans la commune de Rue,. Car chez les Pruvot, l’accordéon, c’est une tradition familiale. Michel a 4 ans, quand il commence à en jouer avec son père, professeur de l’instrument. Il profite du bistro de sa mère dans le village de Machy pour proposer ses premiers concerts.Sa dextérité lui est aussi soufflée par les grands accordéonistes que le jeune musicien croise.. "Il y avait Aimable , un copain de mon père, qui m’a dit un jour : "Écoute, je vais te donner un tuyau, mon vieux. Tu mets un timbre de chaque couleur sur chaque note.» Et alors moi, je le prenais aux mots et montais sur la table de ma grand-mère. Je m'observais dans l’armoire à glace pour améliorer mon jeu."Pour parfaire son talent, il s’entraîne jusqu’à 8 heures par jour. Et à 13 ans, l'adolescent rentre dans l’orchestre de son père où les musiciens lui apprennent toutes les ficelles du métiers. "Depuis, je ne suis jamais descendu de scène. Et quand on est sur scène, on voit le bonheur des gens. Mes spectateurs, on les appelle les « T’as mal où ? ». Et quand ils repartent, ils n’ont plus mal nulle part."Dans les années 60, c’est le temps des Yéyés. Fan de Johnny Hallyday et de Mick Jagger, il lâche le piano à bretelles pour la guitare. Il laisse aussi pousser ses cheveux, porte un blouson noir, monte son propre groupe et se fait appeler Mike Davidson.. Michel Pruvot, c’est depuis 8.000 bals, 6 millions de kilomètres parcourus, 7 millions de danseurs réjouïs : "J’ai fait danser beaucoup de gens qui, dans mes bals, se sont rencontrés et aimés parfois quittés."Puis vient le temps de la télé avec les émissions "La classe" et "Sur un air d’accordéon". De 1990 à 2001, " Sur un air d’accordéon " devient un phénomène populaire. "Je me rappelle de la première émission en septembre 90, je n’avais jamais présenté une émission de télé. C’était vraiment la folie avec les 50 techniciens et le gros car régie. C’était onze ans de bonheur.""J’ai eu la chance de travailler avec Yvette. Un jour, elle me dit "Écrivons ensemble !". On a fait une chanson qui s’appelle "Pour un brin de muguet" . À l’époque, elle l’a joué devant tout le gratin au Casse-Noisette de Paris."Désormais,. Il y joue les succès d’après-guerre comme "Aragon et castille", "De l’autre côté de la rue" ou "La boudeuse".