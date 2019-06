Migrants : Martine Aubry se dit prête à accueillir à Lille les réfugiés du navire Sea-Watch

La France vient de se dire prête à accueillir une partie des réfugiés du Sea-Watch. C’est la fin d’un long calvaire. Nous sommes prêts à #Lille à nous mobiliser pour les accueillir, comme nous l’avons fait avec les réfugiés de l’Aquarius et d’autres avant eux. — Martine Aubry (@MartineAubry) 29 juin 2019

Accostage de force

🔵 Statement unserer Kapitänin, #CarolaRackete, vor dem Einlaufen mit der #SeaWatch3.



Wir sind stolz auf unsere Kapitänin, sie hat genau richtig gehandelt. Sie hat auf dem Seerecht beharrt und die Menschen in Sicherheit gebracht," – #SeaWatch-Vorstand Johannes Bayer. pic.twitter.com/0BWHOTFPVf — Sea-Watch (@seawatchcrew) 29 juin 2019

La France prête à accueillir des réfugiés

"C'est la fin d'un long calvaire" a assuré la maire (PS) de Lille Martine Aubry à propos des migrants de Sea-Watch, sains et saufs sur l'île italienne de Lampedusa. L'élue s'est fendue d'un tweet dans lequel elle assure que "nous sommes prêts à Lille à nous mobiliser pour les accueillir, comme nous l'avons fait avec les réfugiés de l'Aquarius et d'autres avant eux."Jointe par téléphone, la maire indique vouloir "porter un accueil à tous ceux qui fuient la guerre ". "Dès que j'ai appris que la France s'était portée candidate pour recevoir dix personnes, je me suis proposée pour pouvoir les recevoir" précise l'édile, qui reconnaît que la balle est désormais dans le camp du gouvernement français."On ne sait pas s'il s'agit de jeunes, de familles, etc. Pour l'instant, on attend que l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et des apatrides) soit allé sur place. Si ces personnes obtiennent le statut de réfugiés, car c'est à cette condition seulement qu'ils pourront venir, ça veut bien dire qu'ils fuient la guerre, les persécutions ou le terrorisme" précise-t-elle encore.Le navire Sea-Watch a accosté de force dans la nuit du 28 au 29 juin dans le port de Lampedusa, et sa jeune capitaine, Carola Rackete a été arrêtée, avant que ne débarquent 40 migrants bloqués à bord depuis 17 jours."Nous attendons encore et toujours une solution qui ne se dessine malheureusement pas. C'est pourquoi j'ai maintenant moi-même décidé d'accoster dans le port", avait déclaré la militante allemande dans une vidéo relayée par Sea-Watch sur les réseaux sociaux.Les migrants du Sea-Watch avaient été secourus dans les eaux internationales au large de la Libye. Au fur et à mesure, 13 d'entre eux avaient été évacués vers Lampedusa, essentiellement pour des raisons médicales. Pour les 40 restants, c'était encore l'incertitude.Vendredi après-midi, le ministre italien des Affaires étrangères, Enzo Moavero, avait annoncé que cinq pays européens (France, Allemagne, Portugal, Luxembourg et Finlande) étaient disposés à les accueillir. La ville de Lille avait en effet accueilli 42 réfugiés du navire humanitaire l'Aquarius , après que ce dernier a accosté en Espagne en juillte 2018. Nous en avions d'ailleurs retrouvé une partie en décembre dernier. L'un d'eux, Abdelrassoul, était parvenu à décrocher un CDI à mi-temps.