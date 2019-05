Mike Maignan, le gardien du LOSC, n'est “pas surpris” par sa première sélection en équipe de France

"J'ai face à moi de très bons gardiens" : Mike Maignan revient sur la concurrence en équipe de France



Suivez la conférence en direct 👉 https://t.co/eqRjPuz73x pic.twitter.com/4c3Mb5U2QS — L'ÉQUIPE (@lequipe) 30 mai 2019

." C’est par ces mots que l’actuel gardien du LOSC a entamé sa première conférence de presse sous les couleurs de l’équipe de France. "J’ai travaillé pour en arriver là. Je l’attendais depuis longtemps et le travail a été récompensé" a-t-il poursuivi.Pour la, Mike Maignan fait partie des 24 sélectionnés par Didier Deschamps pour les 3 prochaines rencontres des bleus face à la Bolivie, la Turquie et Andorre.suite à une saison fantastique avec les dogues, le portier de 23 ans espère apprendre et "amener (sa) fraîcheur" au groupe pour "pouvoir revenir."Néanmoins, après le match amical face à la Bolivie prévu dimanche 2 juin, le sélectionneur de l’équipe de France devra renvoyer un des quatre gardiens sélectionnés. Parmi eux, Hugo Lloris, Alphonse Areola, Benjamin Lecomte et Mike Maignan. "J’ai face à moi de très bons gardiens, j’ai beaucoup de respect pour eux" a déclaré le portier des dogues, sans pour autant se prononcer.Cette première sélection vient néanmoins clore ladu gardien du LOSC. Et visiblement, Didier Deschamps n’est pas le seul à avoir remarqué le potentiel du jeune homme. Leet(rien qu’eux) lorgneraient également sur Mike Maignan.