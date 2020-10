Mobilisation des élus contre la suppression de 5 TGV entre Lille et Paris, une décision "temporaire" selon la SNCF

Suppression de 5 TGV par jour entre Lille et Paris, les élus nordistes montent au créneau face à la #SNCF @hautsdefrance @MEL_Lille pic.twitter.com/FvGA7oyXXT — Jacky Lacherest (Elogium) (@jackylacherest) October 21, 2020

Paris 6h46 – Lille 7h48

Lille 8h12 – Paris 9h14

Lille 13h12 – Paris 14h14

Paris 11h46 – Lille 12h48

Paris 21h16 – Lille 22h18

"Supprimer des trains et détériorer la qualité du service tout en augmentant les tarifs et la durée du trajet n’est à même d’inciter les voyageurs à privilégier le train." Lettre commune des élus au PDG de la SNCF

Suppression temporaire

"Nous n'avons toujours pas obtenu de réponse et la SNCF ne donne pas la date prévue de retour à la normale, (...) ce qui nous inquiète particulièrement (...) Par le passé, la SNCF a déjà supprimé des dessertes définitivement lorsqu'elles n'étaient pas assez rentables". Région Hauts-de-France

L’annonce est jugée inacceptable par les dirigeants politiques. Dans un courrier commun, la maire de Lille Martine Aubry, le président de la métropole européenne de Lille (MEL) Damien Castelain et le président de la région des Hauts-de-France Xavier Bertrand fustigent la décision de la SNCF de supprimer 5 TGV par jour entre Lille et Paris à partir du mois de novembre et demandent expressément leur maintien à Jean-Pierre Farandou, PDG du groupe.Pour le moment, 5 trains seraient concernés par cette suppression :Les élus rappellent que plusieurs millions d’habitants des Hauts-de-France font la navette en TGV entre Lille et Paris pour travailler.Le 8 octobre, la SNCF avait annoncé la suppression temporaire de certains TGV pour adapter l'offre à une demande qui n'est pas repartie à la rentrée, et éviter de faire circuler des trains vides. "On n'annule pas, on suspend, le temps de la crise sanitaire" avait alors déclaré un porte-parole, précisant qu'environ 5% des TGV seraient concernés au niveau national.La SNCF "travaille avec les élus du territoire pour apporter les meilleures adaptations à la crise sanitaire et à la forte baisse de fréquentation des voyageurs et ce dialogue est continu", a de son côté déclaré la compagnie, promettant de leur apporter des réponses "prochainement".