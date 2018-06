“Mon toit à moi” (1/8) : les colocs de ma grand-mère   

Les colocs de ma grand-mère

Dans une maison de retraite, on se ressasse ce qui est passé, alors que quand tu as une jeune, on parle de tout, de l'avenir

© Les Haut-Parleurs

© Imane (@holpepi) / Les Haut-Parleurs



Crédits

France 3 Hauts-de-France, partenaire des Haut-Parleurs Les "Haut-Parleurs", c'est quoi ? Mené par La Condition Publique à Roubaix avec l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et le nouveau média "Les Haut-Parleurs" — co-produit par Fablabchannel et TV5MONDE — « Dis-moi comment tu bosses » est le deuxième projet collaboratif de production et de formation au journalisme de la "Haut-Parleurs Académie", qui parie sur la jeunesse et la mixité.

France 3 Hauts-de-France s'associe à la diffusion de ces reportages, pour leur donner toute la visibilité qu'ils méritent ! La série "Mon toit à moi" propose des reportages réalisés par des jeunes de Lille et Roubaix, engagé(e)s dans la cité et étudiant(e)s en journalisme sur le thème du logement. Les Haut-Parleurs en ligne :

A 85 ans, Iolanda vit encore en colocation ! Elle partage sa maison avec Séverine, une trentenaire, et sa fille Kéline, qui a 8 ans.Séverine, la locataire, trouve dans cette situation sécurité et sérenité : "Vivre avec quelqu'un de plus âgé, c'était très rassurant, c'était un repère aussi"En attendant de trouver un logement à elle, Séverine et sa fille habitent dans un appartement indépendant de la maison de Iolanda. Elle paie un petit loyer, bien moins cher qu'un logement équivalent dans le quartier.Vivre chez l'habitant, ce n'est pas si compliqué. Internet regorge d'annonces. On peut trouver de nombreuses propositions pour des chambres ou des dépendances contre un loyer ou des services comme du baby-sitting ou du jardinage.Le maison de retraite n'est pas la seule solution, il est grand temps de repenser la place des personnes âgées dans la société !Tournage et réalisation : Chloé CénardDessins : Imane (@holpepi)DA et rédaction en chef : Hélène SeingierAnimation et formation : Flora Bellouin, Camille Gallard, Quentin ObarowskiMusique : Sophomore Makeup de Silent Partner