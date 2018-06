“Mon toit à moi” (2/8) : le couchsurfing, ou des voyageurs sur mon canapé

Couchsurfing : des voyageurs sur mon canapé

© Les Haut-Parleurs

Crédits

France 3 Hauts-de-France, partenaire des Haut-Parleurs Les "Haut-Parleurs", c'est quoi ? C'est un projet collaboratif de production et de formation au journalisme de la "Haut-Parleurs Académie", qui parie sur la jeunesse et la mixité, mené par La Condition Publique à Roubaix avec l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et le nouveau média "Les Haut-Parleurs", co-produit par Fablabchannel et TV5MONDE.

France 3 Hauts-de-France s'associe à la diffusion de ces reportages, pour leur donner toute la visibilité qu'ils méritent ! "Mon toit à moi" Un logement, c'est bien plus qu'un toit sur la tête. Gardien de l'intimité, il héberge parfois des cohabitations improbables. Luxueux ou insalubre, ultra-connecté ou traditionnel, il est ancré dans un quartier et raconte une partie de notre identité.

Dans cette série de vidéos sur le thème du logement, avec la complicité de la réalisatrice Camille Gallard, des jeunes de Lille et Roubaix, étudiant(e)s en journalisme et engagé(e)s dans la cité, mettent en images notre rapport à l'habitat. Les Haut-Parleurs en ligne :

Internet : http://www.leshautparleurs.com

Facebook : https://www.facebook.com/leshautparleurs

Twitter : https://twitter.com/HautParleurs_

Youtube : https://www.youtube.com/leshautparleurs

Pourquoi héberger des gens gratuitement alors qu'avec AirBnB ou d'autres sites, on pourrait gagner de l'argent ? Rencontre avec ces hôtes curieux, qui accueillent des inconnus sur leur canapé !Fiona, adepte de couchsurfing, explique sa motivation : "L'attitude des gens qui vont t'héberger, ce n'est pas la même, et les attentes des invités, ce n'est pas du tout les mêmes. Quand tu payes, tu t'attends à être tranquille dans ta chambre. Quand tu es hébergé en couchsurfing, tu t'attends à ce qu'il y ait un échange, une transmission de connaissances, que les locaux te parlent de ce qu'il y a à faire dans le coin... Tu viens, ce n'est pas que pour l'hébergement."Ecriture et réalisation : Leïla Merlet, Benjamin DogonMerci à Asma Boulouiz !DA et rédaction en chef : Hélène SeingierAnimation et formation : Flora Bellouin, Camille Gallard, Quentin Obarowski, Julien PitinomeRemerciements : Margaux Susman, Mourad El Ghassini, Alessandra, MarinMusique : Acoustic Upbeat Uplifting Indi