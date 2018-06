"Tout le monde est lié, de près ou de loin, à des objects connectés"

"Mon toit à moi" (5/8) : Ma maison connectée, utile ou espionne ?

© Les Haut-Parleurs

Crédits

France 3 Hauts-de-France, partenaire des Haut-Parleurs Les "Haut-Parleurs", c'est quoi ? C'est un projet collaboratif de production et de formation au journalisme de la "Haut-Parleurs Académie", qui parie sur la jeunesse et la mixité, mené par La Condition Publique à Roubaix avec l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et le nouveau média "Les Haut-Parleurs", co-produit par Fablabchannel et TV5MONDE.

France 3 Hauts-de-France s'associe à la diffusion de ces reportages, pour leur donner toute la visibilité qu'ils méritent ! "Mon toit à moi" Un logement, c'est bien plus qu'un toit sur la tête. Gardien de l'intimité, il héberge parfois des cohabitations improbables. Luxueux ou insalubre, ultra-connecté ou traditionnel, il est ancré dans un quartier et raconte une partie de notre identité.

Dans cette série de vidéos sur le thème du logement, avec la complicité de la réalisatrice Camille Gallard, des jeunes de Lille et Roubaix, étudiant(e)s en journalisme et engagé(e)s dans la cité, mettent en images notre rapport à l'habitat. Les Haut-Parleurs en ligne :

Les maisons intelligentes existent déjà : il suffit de parler pour allumer la télé ou fermer les stores, tandis que le détecteur incendie du salon peut vous appeler sur votre smartphone.Mais à qui sert vraiment la maison connectée ? Risque-t-elle un jour de nous espionner ?, enseignant-chercheur à l'ISEN (Institut supérieur de l'électronique et du numérique) de Lille : "Aujourd'hui, il y a des personnes qui doivent être assistées dans leur quotidien. Si on pense aux personnes âgées ou handicapées, la maison connectée doit fournir plusieurs services. L'un d'entrer eux, c'est le confort."La maison connecté a aussi une fonction de sécurité - on pense à la vidéo surveillance, mais également prévention des risques.Ecriture et réalisation : Théo Demarque, Claire DuhamelDA et rédaction en chef : Hélène SeingierAnimation et formation : Flora Bellouin, Camille Gallard, Quentin ObarowskiArchives vidéo : Association Promotelec, Nest, Habitat connecté - domotique facileMusique : Guazu par Guazu https://www.auboutdufil.com/index.php?id=493