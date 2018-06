Mon travail au noir : l'envers du décor

Tariq, 32 ans, chef d'entreprise / © Les Haut-Parleurs

Crédits

Un chantier au black, du baby-sitting... Un Français sur trois a déjà travaillé au noir. Sur le papier, ça permet de gagner plus qu'un travail déclaré. Mais il y a l'envers du décor....Sonia, Lyna et Brahim ont rencontré trois jeunes travailleurs de l'ombre. Témoignages d'un développeur web, une femme de ménage et un professionnel dans le BTP.: "Ce n'est pas une volonté première de faire du "black". Le "black", ça arrange quand on doit faire du petit dépannage. Il y a peu qui le font quand ils sont dans la précarité, car c'est leur seul moyen de survivre et d'avancer dans leurs projets, pour à terme se déclarer et ouvrir leur propre société. C'est un peu comme moi, en fait. Au début, je faisais plus de "black" que maintenant."Ecriture et image : Sarah Wack, Alexandre HornDessins : Amina Boukhari - creative commonsAnimation et formation : Flora Bellouin, Quentin ObarowskiDirection artistique et rédaction en chef : Hélène SeingierConcept « Les haut-Parleurs » : Claire LeproustMusique du générique : Tanguy Jouan