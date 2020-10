Mons-en-Barœul : des tirs en direction des pompiers en intervention, le RAID intervient, un suspect interpellé

Ce soir, les sapeurs pompiers de Lille Bouvines, intervenant pour un feu de voiture à Mons en Baroeul, ont essuyé des tirs d'arme à feu de la part du propriétaire du véhicule. pic.twitter.com/U9iwGJtgBO — SDIS 59 (@Sdis59) October 28, 2020

Soutien complet aux #sapeurspompiers de @Sdis59.

Remerciements aux agents de @PoliceNat59 pour leur intervention. https://t.co/IYigshOWjH — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) October 28, 2020

Pris pour cible, dans l’exercice de leurs fonctions. Une équipe de six sapeurs-pompiers de Lille Bouvines est appelée pour un véhicule en feu, mail Lamartine à Mons-en-Barœul, peu avant 22 heures mercredi 28 octobre 2020.Sur place, les pompiers essuient plusieurs tirs d’arme à feu émanent du propriétaire du véhicule incendié, après une brève altercation avec celui-ci.Les pompiers remontent alors dans leur véhicule et réussissent à faire marche arrière en attendant la police. D’importants moyens sont déployés, le RAID (Recherche, assistance, intervention, dissuasion) est dépêché sur place.Aucun sapeur-pompier n’a été blessé, et une plainte a été déposée. D’après la Voix du Nord , un suspect a été intepellé et placé en garde à vue. Une enquête est ouverte.