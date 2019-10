Municipales 2020 : Violette Spillebout (LREM) congédie son directeur de campagne, accusé d'avoir fait du lobbying

L'ancien directeur de campagne a créé un cabinet de conseil en affaires publiques

La candidate LREM aux élections municipales à Lille, Violette Spillebout, a congédié ce jeudi 24 octobre son directeur de campagne. L'ancien sénateur Dominique Bailly (ex-PS) est accusé d'avoir, en faisant du lobbying via son cabinet de conseil, torpillé au Sénat une mesure emblématique voulue par le gouvernement.Dans un communiqué, elle a annoncé que "suite à plusieurs discussions avec Dominique Bailly, nous avons décidé d'un commun accord de mettre un terme à sa mission de directeur de campagne."Lundi 21 octobre, La Lettre A avait révélé que Dominique Bailly était intervenu en amont du débat parlementaire au Sénat, en septembre, sur le projet de loi économie circulaire pour faire voter contre la consignation des bouteilles en plastique. La mesure était pourtant défendue dans l'hémicycle par la secrétaire d'Etat Brune Poirson, secrétaire d'Etat à la Transition écologique.Elle avait finalement été rejetée à l'unanimité, les sénateurs LREM ayant donc eux aussi tous voté contre.Dominique Bailly a récemment créé un cabinet de conseil en affaires publiques, P&B Partners Conseil, avec Gilles Pargneaux. Cet ex-eurodéputé et ancien patron de la fédération PS du Nord est passé lui aussi à La République en marche.Gilles Pargneaux est également un proche de Violette Spillebout, tout comme le sénateur LREM Frédéric Marchand (ex-PS lui aussi). Ce dernier est vice-président de la commission de l'Aménagement du territoire et du Développement durable au Sénat et chef de file LREM pendant le débat parlementaire sur le texte de Brune Poirson.Le cabinet P&B Partners Conseil a travaillé cet été pour le compte de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), vent debout contre ce dispositif de consignation des bouteilles en plastique."Tout le monde a pu voir Bailly et Pargneaux s'activer dans les couloirs du Sénat juste avant le débat sur le projet de loi", a confié une source parlementaire.