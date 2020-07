Municipales à Lille : les Lillois vont-ils devoir re-voter ? Spillebout dépose un recours, les Verts aussi

À ce sujet, la rédaction vous recommande RÉSULTATS. Municipales à Lille : au bout du suspense, Martine Aubry (PS) réélue face à Stéphane Baly (EELV)

Les Verts ont finalement décidé de déposer un recours

Violette Spillebout dépose un recours en dénonçant des pressions sur les associations et les commerçants

Mme Amouri, présidente de l'ALFPH envoie à son carnet d'adresse une pétition de soutien pour @MAubry2020. Une instrumentalisation de la démocratie dite participative, une participation citoyenne détournée de son objet. Méthode d'un autre âge. Ne l'acceptons pas. @MediacitesLille pic.twitter.com/Xx4SXwwxUq — Franck Henry (@fricheurStSo) June 23, 2020

Alors que le conseil municipal de Lille pour élire la maire et ses adjoints doit avoir lieu cet après-midi, la légitimité de l'élection se pose chez les adversaires de Martine Aubry."Il n'y a aucun esprit revanchard chez moi. Pour gagner, il faut savoir perdre" a déclaré Stéphane Baly à Médiacités. Le candidat malheureux expliquait à nos confrères, que depuis dimanche beaucoup de personnes viennent le voir en lui disant de faire un recours. Il a donc fait vérifier les votes. Six personnes sont à pied d'oeuvre depuis hier mais il faut faire vite. Les Verts n'ont que jusqu'à 18h pour déposer leur recours.Violette Spillebout, elle, lors d'une conférence de presse a expliqué les modalités du recours qu'elle dépose contre l'élection de Martine Aubry. Il s'agit d'un document d'une vingtaine de pages. Elle dénonce notamment la diffusion d'un documentaire " La Dame de Lille", la médiatisation des appels à voter de la droite lilloise, l'embauche d'une sportive populaire qui fait partie du comité de soutien de Martine Aubry, des irrégularités avec des procurations acceptées à tort notamment...Le point principal de ce recours étant la question de l'envoi d'un mail à toutes les associations lilloises, demandant de soutenir Martine Aubry, qui selon l'ex-candidate soutenue par LREM, constitue "une tentative d'influencer une partie du collège électoral". La présidente de l'ALFPH (association subventionnée par la mairie) Meriem Amouri a envoyé à son carnet d'adresse, via son adresse mail personnelle, cet appel pour la maire sortante. A la Voix du Nord, cette ancienne colistière de Martine Aubry en 2014 a déclaré, s'être trompée dans la liste d'envoi, (« C’est une erreur d’aiguillage », une « erreur personnelle (…) de carnet d’adresses »). Reste que dans ce courrier il était indiqué « Sans réponse de votre part, je considère que vous souhaitez vous inscrire clairement sur le soutien à cet appel (…) et donc à Martine Aubry. » . Une phrase qui a choqué certaines associations.Suffisant pour avoir influencé le vote ? C'est ce que pense Violette Spillebout, qui estime qu'il s'agissait de pressions indirectes sur les subventions des associations. Ce sera au tribunal de statuer.En principe, le tribunal administratif doit statuer dans un délai de deux mois (trois mois maximum) sur les protestations dont il est saisi en tant que juge électoral.