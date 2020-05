Municipales à Lille : pas d'alliance entre Martine Aubry et les Verts

"Lille Verte 2020 s'est arc-boutée sur une répartition des sièges"

"Conclusion sèche et mensongère"

[2nd Tour-Communiqué] La porte de @lilleverte2020 est restée ouverte jusque bout. Notre démarche reste de proposer une équipe renouvelée et rassemblée autour d'un projet ambitieux qui réponde aux enjeux sociaux, écologiques et démocratiques de notre tempshttps://t.co/W71bFIJxIY — Lille Verte 2020 avec Stéphane BALY (@lilleverte2020) May 30, 2020

Divorce ?

67,38% d'abstention au premier tour

Résultats du 1er tour des municipales à Lille, le 15 mars 2020. / © France 3 Hauts-de-France

C'est désormais officiel, Martine Aubry (PS) ert Stéphan Baly (EELV), s'affronteront lors du second tour des municipales prévu le 28 juin prochain. L'annonce a été fait par l'équipe de campagne de Martine Aubry."Jeudi soir dernier, nos équipes se sont réunies (...) Depuis, et malgré nos relances, Lille Verte 2020 n'a pas donné suite à cette première rencontre. Nous en prenons acte", a indiqué l'équipe de Mme Aubry dans un communiqué. "Nous étions prêts à faire évoluer la gouvernance (...) Or, Lille Verte 2020 s'est arc-boutée sur une répartition des sièges qui ne reflète en rien les résultats du 1er tour", ajoute le communiqué de la liste "Lille en commun, Lille en confiance"."Nous regrettons que les représentants de Lille Verte 2020 n'aient semblé intéressés que par des accords d'appareil, reléguant au second plan le projet municipal pourtant déterminant pour les Lillois et l'avenir de Lille", poursuit le texte.De son côté, Stéphane Baly a dénoncé la "campagne électorale abrupte" de Martine Aubry "et sa gestion solitaire et autoritaire de la crise du Coronavirus". "Là où nous aurions dû nous serrer les coudes pour affronter la tempête, Martine Aubry a fait le choix délibéré de l’hyperconcentration des pouvoirs et du dédain envers les propositions faites pour mieux gérer les conséquences de la pandémie dans notre ville", a-t-il écrit dans un communiqué publié dans la soirée.Evoquant des différends sur le fond - maintien de la publicité, développement de la vidéosurveillance, réticences sur le revenu universel et les logements pour les plus démunis (...) - l'équipe écologiste assure que "sa porte est restée ouverte jusqu'au bout". "La conclusion sèche et mensongère apportée à cet épisode ne grandit pas son instigatrice", déplore-t-elle."Martine Aubry ira donc seule au second tour. Elle perdra seule. Voilà une triste fin pour une figure de la vie politique française et lilloise, qui refuse de s'inscrire dans l'histoire du monde d'après."Pour Arnaud Deslandes, membre de la liste de Martine Aubry, l'équipe écologiste ne semblait déjà, jeudi soir, pas vouloir trouver un accord. "Cette attitude reflète ce qui s'est passé durant la deuxième moitié du mandat, et même durant le confinement", a-t-il déclaré. Toutefois, "nous abordons ce scrutin avec confiance: la liste est arrivée en tête, la dynamique est de notre côté."Les Verts sont alliés de Mme Aubry dans l'actuelle mandature et Stéphane Baly est lui-même conseiller municipal délégué aux énergies.Au terme du 1er tour, le 15 mars, Martine Aubry - maire depuis 2001 et candidate à un 4e mandat - était arrivée en tête avec 29,8% des voix, tandis que la liste de Stéphane Baly avait signé une percée historique (24,5%).Arrivée 3e avec 17,5% des voix, l'ancienne directrice de cabinet de Mme Aubry, Violette Spillebout (LREM), avait tendu la main à M. Baly au soir du premier tour, mais ce dernier avait rejeté sa proposition.Seuls 32,62% des électeurs ont voté, le taux d'abstention grimpant à plus de 67%.