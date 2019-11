Municipales à Lille : Valérie Petit (LREM) ne soutient toujours pas Violette Spillebout pourtant candidate de son parti

Valérie Petit rappelle qu'elle ne soutiendra pas la candidate de la majorité aux municipales à Lille

Invitée sur le plateau de Dimanche en politique diffusé ce dimanche 17 novembre à 11h25 sur France 3 Nord Pas-de-Calais, Valérie Petit rappelle clairement qu'elle ne soutiendra pas Violette Spillebout aux prochaines élections municipales.La députée de la 9circonscription du Nord (Lille, Marcq-en-Baroeul...) déclare avoir été élue pour deux raisons : "porter le projet d'Emmanuel Macron et faire de la politique autrement"." Des arguments qui n'ont pas empêché le parti présidentiel d'investir sa rivale pour la course à la mairie de Lille.Si Valérie Petit reconnaît que sa position est "critique" et ne va pas dans le sens de sa famille politique, elle assure agir "dans une grande loyauté vis à vis du mouvement".Le 24 juillet 2019, Violette Spillebout, l'ex-socialiste et directrice de cabinet de Martine Aubry, a été investie par les instances nationales de la République en Marche alors que Valérie Petit, proche de Gérarld Darmanin, était donnée favorite. Depuis, les tensions entre les marcheurs nordistes grandissent, a révélé fin octobre Médiacités dans une enquête Patrick Kanner, sénateur et président du groupe socialiste à la haute assemblée, est lui aussi reçu demain dans Dimanche en politique . Les deux parlementaires débattront avec Véronique Marchand de la réforme des retraites, du chômage, de la pauvreté et de la colère des étudiants.