Municipales à Lille : Violette Spillebout réplique aux critiques sur sa collaboration passée avec Martine Aubry

"Allégeance"

La candidate LREM aux élections municipales à Lille, Violette Spillebout, a répliqué samedi aux critiques liées à sa collaboration passée avec Martine Aubry, soulignant auprès qu'elle ne devait pas "allégeance" à vie à la maire socialiste."Je ne laisserai salir ni mon histoire, ni mes convictions et je souhaite, faceaux n ouvelles attaques personnelles du président du Conseil départemental du Nord, rappeler à certains qui, aujourd'hui, incarnent +l'Ancien Monde+ et qui (...) entretiennent une campagne de dénigrement malsaine et irrespectueuse, que les temps ont changé", a déclaré Mme Spillebout. "Elle mord la main qui l'a nourrie" , l'a accusée mercredi Jean-René Lecerf, président divers droite du Conseil départemental. Chargée de mission auprès de Pierre Mauroy puis de Martine Aubry, avant d'être sa directrice de cabinet (2008-2013), "j'ai servi la ville de Lille pendant 16 ans", souligne Mme Spillebout, elle-même ex-PS."Fin 2013, il y a 6 ans, à la fin du deuxième mandat de Martine Aubry, mes désaccords politiques, tant sur le projet que sur la méthode, étaient si profondsque j'ai décidé -alors que je voulais prendre des responsabilités politiques- de renoncer à me présenter sur sa liste et à être élue à Lille et à la métropole", a-t-elle encore affirmé.Violette Spillebout rappelle qu'elle a alors "intégré la SNCF (...) où (elle) a beaucoup appris". Mais les proches de Mme Aubry affirment qu'elle n'a jamais exprimé de désaccord politique et que c'est grâce à la maire de Lille qu'elle a été embauchée à la SNCF. "Ce n'est pas parce qu'on a travaillé aux côtés d'une personnalité politique qu'on lui doit allégeance pour le reste de ses jours", argue Mme Spillebout pour justifier sa candidature face à Mme Aubry."Qui peut donner crédit", lâche-t-elle encore à l'endroit de M. Lecerf, "aux propos d'un élu opposition à Lille, élu sur une étiquette LR en 2014, ayant quitté sa formation politique pour appeler, avant la fin de son mandat, à voter pour le maire sortant, tout en ayant, en l'espace de deux à trois mois, soutenu deux à trois candidats différents ?".Jean-René Lecerf avait soutenu la députée LREM Valérie Petit face à Violette Spillebout lors de leur âpre bataille pour l'investiture LREM mais il n'a pour l'heure pas appelé à voter pour Martine Aubry, qui l'avait battu en 2014.