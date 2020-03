Municipales à Lille : voici le dispositif sanitaire “anti-coronavirus” dans les bureaux de vote

#COVID2019 #Coronavirus #Municipales2020

Pour voter, adoptez les bons gestes :

✅ apportez votre stylo à billes, couleur bleue / noire ;

✅ apportez votre bulletin de vote (reçu par courrier) ;

✅ privilégiez les horaires de moindre affluence (9-11h et 13-16h).



ℹ️ Élections #Municipales2020 : en raison du contexte sanitaire #COVID19, @CCastaner a pris une circulaire pour garantir la tenue du scrutin et assurer la protection sanitaire des électeurs et des responsables des opérations électorales au sein des bureaux de vote.

Les mesures ⬇️ pic.twitter.com/ObMcDP3Kwl — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) March 10, 2020



Stylos

La mairie de Lille prend des dispositions spéciales dans ses bureaux de vote pour les élections municipales des 15 et 22 mars, alors que l'épidémie de Coronavirus progresse dans le Nord et le Pas-de-Calais En amont du scrutin, un protocole et des consignes sont passés au personnel et aux prestataires qui assurent le nettoyage des bureaux de votes : les salles, les interrupteurs, des portes et leurs poignées notamment. Ils devront veiller à ce que les poubelles soient bien équipées en sac.Les sanitaires des bureaux de votes feront également l'objet d'une attention particulière, notamment sur l'approvisionnement en savon liquide et essuie-mains à usage unique, indique la municipalité.Tout le matériel de vote (bulletins) a été conditionné dans des caisses plastiques scellées, pour en limiter la manipulation. Seules deux personnes qui se seront bien lavé les mains devraient avoir manipulé les bulletins avant leur utilisation par les électeurs. Une formation est donnée aux référents de sites pour vérifier le respect des consignes passées et leur bonne application, précise la mairie.Chaque bureau de vote sera doté d'un "kit sanitaire et de communication" comprenant des bouteilles de gel hydro-alcoolique (une à l'entrée et une à disposition des membres du bureau), des lingettes désinfectantes pour le nettoyage des tablettes dans les isoloirs, des tables, des urnes et des poignées de porte. Des gants jetables seront également mis à disposition pour le nettoyage des surfaces et des stylos.Les tables, l’urne et les isoloirs sont nettoyés toutes les 30 minutes au minimum, et davantage selon l’affluence.Le ministère de l'Intérieur appelle les électeurs à venir voter avec leur propre stylo à bille, bleu ou noir. Néanmoins, la ville de Lille a acheté un stock de stylos, permettant de doter chaque bureau de la ville d'une centaine d'unité.Ces stylos seront nettoyés après un maximum de 10 usages. Des craies seront également utilisées pour tracer des repères au sol, afin de faire respecter une "distance sanitaire" d'un mètre entre les personnes.Enfin, tout électeur portant un masque chirurgical doit être identifiable pour être autorisé à voter. Il pourrait lui être demandé d’ôter son masque à des fins d’une vérification d’identité, indique la ville de Lille.