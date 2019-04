Municipales : la mairie de Lille est une “option” pour Adrien Quatennens

Le député de la première circonscription du Nord de La France insoumise Adrien Quatennens a déclaré mercredi qu'une candidature à la mairie de Lille en 2020 était pour lui une "option", précisant que "plusieurs hypothèses" étaient sur la table.



Interrogé par France info sur l'éventualité de le voir candidater à la succession de Martine Aubry à Lille, M. Quatennens, élu sur le fil en 2017 député d'une circonscription lilloise à 27 ans, a répondu: "La question n'est pas encore tranchée, LFI oui sera candidate et nous sommes plutôt avancés".

30% à la présidentielle de 2017

Sera-t-il candidat à la candidature? "C'est une option mais la décision n'est pas encore prise et je ne vous le dis pas parce qu'il y a une affaire de calendrier, mais parce que vraiment, froidement, à cette heure la décision n'est pas prise", a-t-il affirmé. "Quand elle le sera dans quelques mois - il y a plusieurs hypothèses, la question va se poser. Quand on aura quelque chose à vous dire, on vous le dira", a ajouté M. Quatennens.



LFI peut nourrir des ambitions à Lille où le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle avec près de 30% des voix.